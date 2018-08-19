Бог уберёг от беды

Мама хорошо знает о силе молитвы. Однажды Господь в ответ на молитву уберёг её от опасности.

Моя мама часто ездила на дачу. Там она сажала клубнику и ухаживала за ней. Иногда и я ездила вместе с ней.

Однажды она поехала на дачу одна посреди недели. Обычно в районе нашего участка народу оказывалось немного, а в этот раз не было ни души. Окончив работать и немного передохнув, мама отправилась на автобусную остановку. Идти до неё минут пять. Внезапно она увидела, что навстречу ей идёт мужчина, на вид бывший уголовник. Вид у него был отталкивающий, злобный. Мама испугалась и начала мысленно просить у Бога защиты: «Господи! Спаси меня от этого человека!»

Убежать, спрятаться было негде, да и возраст был уже не тот, чтобы быстро бегать. Поравнявшись с ней, мужчина остановился. Остановилась и мама. Она смотрела на этого человека и понимала, что намерения у него недобрые. Но в мыслях не переставала настойчиво взывать к Богу.

Так они стояли друг против друга. А мама всё умоляла Господа о защите. Прошло, наверное, минут пять — не больше, но ей казалось, что целый час. Она отчётливо почувствовала ёмкость времени.

И вдруг мужчина, зло посмотрев на неё, процедил сквозь зубы: «Ну ладно уж, иди!» — и первым зашагал дальше. Какие мысли были у этого человека и почему он изменил свои намерения — известно только одному Богу.

Мама шла, не оглядываясь, и всё время молилась про себя. Когда она добралась до остановки и осознала, что опасность миновала, стала горячо благодарить Господа.

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.