Когда мы читаем Новый Завет, нам открывается добрый и любящий Бог, Который помогает людям, прощает грехи, страдает вместе с ними. Это Тот Бог, Который отдал за нас Свою жизнь. Зато читая Ветхий Завет, мы видим Бога, Который уничтожает целые народы и города. Получается, Бог Ветхого и Нового Заветов — разный? Давайте разберёмся, так ли это?

В начале Ветхого Завета о Боге говорится как о Творце нашей планеты. Условия для жизни были идеальными, как в хорошей теплице. Но первые люди — Адам и Ева — пошли против повеления Бога и съели запретный плод. Так на земле появился грех. Господь мог уничтожить непослушных и создать новых людей. Но Он этого не сделал.

Когда сын Адама и Евы Каин убил своего брата Авеля, Бог тоже сохранил ему жизнь. Господь не уничтожил Своё творение, но дал ему время покаяться. Разве это похоже на нелюбящего и деспотичного Бога?

А сколько людей и животных погибло во время потопа! «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время… И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Бытие 6:5, 7).

Но даже тогда Бог был справедлив. Он не уничтожил всех подряд, но спас людей, которые Его любили и были послушны, — Ноя и его семью. Если бы и другие люди оставили свои злые дела и обратились к Богу, им, несомненно, было бы позволено войти в ковчег. Но люди только смеялись над Ноем и продолжали отвергать Бога. У них был выбор, и они его сделали. Господу всё-таки пришлось навести потоп на землю. Если бы Он не сделал этого, то грех привёл бы к полному разложению и гибели всего человечества. Тогда никто не был бы спасён.

Вспомним историю о Содоме и Гоморре, которые были уничтожены огнём (Бытие 19:1–5). Это был Божий суд над развращёнными до предела людьми. Содомляне окружили дом Лота и хотели поглумиться над его гостями. Бог вмешался и послал Своих ангелов на защиту. Позже почти вся семья Лота спаслась благодаря тому, что Господь повелел им уйти из города.

Бог иногда допускал, и чтобы целые языческие народы были уничтожены израильтянами. Одни из таких народов — аморреи. Бог давал им время исправиться. Прошло почти 500 лет, прежде чем пророчество об их истреблении исполнилось. У них было время на покаяние и оставление злых дел, но этого не произошло. И Богу пришлось произвести суд над этим народом. Он сделал это, чтобы сохранить тот верный остаток, который поклонялся Ему. Как родитель, защищающий своего ребёнка, Господь защищает верных Ему людей от зла.

В Ветхом Завете говорится, что Бог «человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исход 34:6; Числа 14:18; Второзаконие 4:31; Неемии 9:17; Иоиля 2:13). Господь всегда был милостивым и хотел спасти все народы. Когда Он давал пророчества об их гибели, то это не всегда исполнялось: «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрёк, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» (Иеремии 18:7, 8).

Бог Ветхого и Нового Заветов — один и тот же, потому что Он не меняется. Бог совершенен во всём. В Новом Завете Он показал самую яркую грань Своей любви, когда «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Библия — это Божье любовное послание ко всему человечеству. Бог на протяжении всей истории хочет установить особые отношения с нами. Он желает, чтобы люди оставили свои злые дела и вернулись к Нему, «потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фессалоникийцам 5:9).

«Я и Отец — одно» (Иоанна 10:30), — говорил Иисус. Спаситель по Своему характеру ничем не отличается от Бога Отца.

Иисус много раз ссылался на Ветхий Завет, потому что народ знал Писание. Он хотел показать, что не придумал ничего нового: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39).

Многие высказывания Христа были взяты из Ветхого Завета. Например: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:39) — это цитата из Книги Левит 19:18. Бог и в Ветхом Завете учил милости и любви. И мы можем быть уверены, что между Богом Отцом и Иисусом Христом нет никаких противоречий. Они одинаково любят каждого из нас. Ветхий и Новый Заветы — одно целое, они дополняют друг друга.

Господь, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тимофею 2:4), до конца борется за каждого человека. Нам остаётся только сделать выбор: поверить в искупительную жертву Христа за наши грехи или продолжать жить без надежды и поддержки нашего Господа. Поверь в Божью любовь и позволь Ему спасти тебя!

Сергей Четвертных

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.