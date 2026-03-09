Уроки нагорной проповеди

Евангелие от Матфея 5:43–6:15

43 Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

48 Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

***

1 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

3 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая,

4 Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны;

8 Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

9 Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё;

10 Да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,

15 А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Библия, каноническое издание,

Синодальный перевод

Допустим, вы захотите перечитать эту статью. Уверены, что снова сможете найти её на просторах Интернета? Подпишитесь на бумажную версию газеты «Сокрытое Сокровище», читайте и перечитывайте, вникайте и размышляйте. Подчёркивайте и задавайте вопросы. Перейти на сайт подписки