Бог всегда рядом

Иногда в доли секунды жизнь меняется коренным образом. Кого-то Господь вытаскивает из пасти смерти, чтобы дать ещё один шанс. Видим ли мы на крутых поворотах судьбы руку Божью?

В далёком 1975 году я работал водителем в строительном управлении на Украине в г. Черновцы, возил главного инженера на автомобиле модели ГАЗ-69.

Новый год уже встретили, приближался праздник Рождества Христова, который на Украине очень любят. Начальник управления и главный инженер решили отпраздновать Рождество далеко в Карпатах. Утром 6 января мы собрались ехать в горы: начальник — на своей «Волге», а мы (главный инженер и я) — на газике с друзьями. По дороге на Ужгород заехали в совхоз, где разводили форель, купили рыбки и отправились в горы. Остановились на одном из перевалов. Там был хороший отель и ресторан. Рыбу мы отдали работникам ресторана, те приготовили её и накрыли к вечеру праздничные столы.

Рождественскую ночь мы провели прекрасно, но утром руководству нужно было ехать во Львов на совещание. Я прикинул и понял, что бензина на дорогу у меня не хватит; а потому, пока все спали, в 5 утра я поехал на заправку, чтобы к 6 часам вернуться. Когда оба бака были наполнены, я поспешил обратно в отель. За ночь снег припорошил дорогу, и было скользко. На одном из поворотов машину на скорости понесло прямо, она врезалась в столбики с натянутым тросом, перевернулась и полетела в обрыв. Перевернувшись ещё 3 раза, оборвав брезент и дуги, внизу возле речки машина остановилась вверх колёсами, придавив меня головой к земле. Руль обломился, и вал впился мне в грудь, плотно прижав к сиденью. Надо мной оказались куча железа и 2 бака бензина. Фары горели, бензин потихоньку выливался из баков.

Не знаю, сколько я в таком положении находился, но, видимо, недолго, раз бензин не успел загореться и баки один за другим не взорвались. Я только почувствовал, что какая-то сильная рука опрокинула машину, поставив её на колеса. Меня вытащили и понесли вверх к дороге, положили возле автобуса и стали приводить в чувство, после чего на переднем сиденье доставили в больницу курортного города Яремча. Диагноз: сотрясение мозга 1 и 2 степени, перелом лопатки и вывих ключицы.

На следующий день в больницу приехали работники ГАИ и сказали: «Ты, парень, наверное, в рубашке родился: с такого обрыва летел, а полные бензина баки не взорвались. Счастье твоё, что в это время ехал туристический автобус. Водитель заметил сбитые столбики и свет фар в обрыве, остановился, разбудил пассажиров, и все кинулись спасать тебя. Вытащили из машины и на руках вынесли к автобусу, спасли от верной гибели».

Возможно, кто-то из тех пассажиров прочтёт статью и вспомнит случившееся. Я очень благодарен вам за моё спасение!

В больнице я пролежал месяц, меня подлечили немного и выписали домой в Черновцы, где я лечился ещё месяц. После этого меня перевели на лёгкий труд, а через год я с успехом закончил Донецкую республиканскую школу милиции и работал в ГАИ г. Черновцы. Когда через 17 лет в 1992 году я сдал свой партбилет, поверив в Бога и приняв крещение, я понял, Чья сильная рука поставила машину на колёса и вытащила меня из ада в тот страшный день. При дальнейшем изучении Библии я встретил такие слова: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею» (Псалом 90:11, 12). Я понял, что стих этот говорит обо мне, о том, как вытащили меня из пропасти и понесли на руках… Слава Богу!

Зиновий Гоменюк, г. Пермь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.