Бог второй заповеди

Что ассоциируется у вас со словами «Десять Заповедей»? Возможно, это что-то из разряда «Я должен»? На самом деле, записанные в книге Исход заповеди рассказывают нам о Боге, желающем обогатить нас общением с Самим Собою. Сегодня мы поговорим о второй заповеди.

Вначале Начальник

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» (Исход 20:23).

В первой заповеди говорится о том, что Господь выводит людей из Египта, из рабства. Для чего Он делает это? Чтобы народ предстоял «пред лицом Его», чтобы других начальников (богов) у него не было. Бог освобождает людей для Себя. Он ведёт человека в неизвестное. Теперь Он — единственный начальник, к которому можно обратиться, представ пред лицом Его в молитве.

Статуэтки и фотографии Бога

А теперь обратимся ко второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4–6).

«Не делай себе кумира и никакого изображения», — так звучит первая строка. Слово «кумир» можно перевести как «истукан», «резьба», «статуэтка», то есть какое-то трёхмерное изваяние. А слово «изображение» можно понимать как «копия», «фотография», «икона». Творя изображения безграничного Бога, управляющего нашей Землёй, Галактикой и всей Вселенной, мы уподобляемся язычникам. Многие языческие народы утверждали, что их изображения являются только образами или символами, посредством которых они поклоняются божеству. Но Бог объявил такое служение грехом.

Приветствуется ли творчество?

Впрочем, внутри скинии (первого храма, который Бог поручил сделать Моисею) были огромные фигуры золотых ангелов — херувимов. Склонённые и распростёртые над ковчегом — своеобразным сундуком, в котором хранились каменные скрижали с Десятью Заповедями — херувимы не служили объектом поклонения. Над ними являлась слава Божья в виде облака. Бог там открывал Свою волю. Те же херувимы искусно вышивались на матерчатых стенах скинии. То есть Бог не против изображений вообще. Он против того, чтобы изображать Его Самого или чтобы что-то «на небе, на земле, в воде, ниже земли» возвести в ранг Бога.

Видимый или Невидимый Господин?

«Не поклоняйся им и не служи им», — гласит вторая заповедь. Бог освободил человека из дома тяжёлых работ, от жестоких начальников. Теперь же Он вновь предостерегает нас от создания видимых объектов поклонения. «Не уважай их, не бойся их, не трудись тяжко на них, — предупреждает Бог. — Ибо Я — твой начальник». У человека есть потребность в авторитетах. Ему свойственно кого-то уважать, на кого-то работать. Может быть, выбрать в авторитеты Бога? Реального, хотя и невидимого, не изображённого.

Бог как Судья

«Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель», — говорит далее Законодатель. Слова «ревнитель», «ревностный» можно перевести как «темпераментный», «горячий», «пылкий». В книге Второзаконие снова повторяется заповедь о кумирах и изображениях и добавляется: «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий, Бог ревнитель» (Второзаконие 4:24). Огонь поедающий! Бог предстаёт грозным. Уничтожающим, очищающим огнём. Пророчества о заключительных этапах истории этого мира предвещают, что «земля и все дела на ней сгорят» (2 Петра 3:10).

Отвечают ли дети за грехи родителей?

Если в первой заповеди Бог представлен как Вождь, Начальник и Освободитель, то во второй Он — Судья наказывающий и милующий. Здесь написано: «Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня» (Исход 20:5). Однако в книге пророка Иезекииля написано: «Сын не понесёт вины отца, и отец не понесёт вины сына» (Иезекииля 18:20). Как же объяснить тогда эту фразу?

Дело в том, что раньше не было слов «причина» и «следствие». Были слова «отец» и «сын», по смыслу заменяющие их. Например, евреи выделяли 39 видов «отцов» работ. Так, ткацкое дело — это «отец», причина работать. Вдевать же нитку в иголку — это «дитя», следствие того, что нужно ткать.

То есть Бог говорит, что причины имеют следствия. Бог наказывает до тех пор, пока существует причина — ненависть к Нему. Точнее, мы сами наказываем себя, делая тот или иной выбор. Ибо причинно-следственная связь работает! «И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:6).

Как любить Бога?

Благодарность Господу, милость к ближним — это и есть любовь к Богу. В конечном счёте «любовь есть исполнение закона» (Римлянам 13:10). Сам Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

Подготовила Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.