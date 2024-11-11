Бог заботится о нас

Если Бог заботится о птицах небесных, то тем более о нас, Своих детях.

Мы с маленьким сыном переезжали из Алтайского края в Красноярский. В Новокузнецке — пересадка. Сутки надо ждать. Решили пойти в центральный универмаг. Стоим у дверей магазина — он ещё не открылся. Сзади много народа. Я говорю: «Это каждый день так?» А мне в ответ: «Да, Верочка, каждый день». Я повернулась — а там моя двоюродная сестра. Мы не переписывались, я даже адреса её не знала. Господь позаботился о нас. Мы погостили, переночевали.

В 90 лет я заболела базилиомой. Для облучения меня отправили в Красноярск на 10 дней. Жильё дали, а питаться нужно было самой. Нашла я пельменную, выбрала, чем подкрепиться. А рядом — молодой человек. Он убрал со стола стулья, усадил меня, принёс мой заказ. Я поела и пошла рассчитываться. А кассир говорит: «А за вас заплачено». Как?! Оборачиваюсь — а молодой человек стоит у дверей, улыбается. И всё время, пока я была в Красноярске, Бог заботился обо мне: мне не приходилось даже платить за питание.

Позднее я спросила у кассира, как мне увидеть того молодого человека, а она ответила, что больше не встречала его.

Когда я сказала, что уезжаю, меня снабдили едой и в дорогу, так что я и домой продукты привезла.

Так Господь заботится, охраняет нас, ибо в Библии написано: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (книга пророка Исаии 41:10).

Вероника Гудовская,

пгт Шушенское, Красноярский край