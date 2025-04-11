Убить или любить?

Это реальная история, изменены только имена героев.

Лиле было двадцать, когда она впервые увидела Сашу. Они работали на одном заводе и встретились в доме отдыха. Это была «любовь с первого взгляда».

— Он будет моим мужем! — подумала Лиля, увидев симпатичного парня.

Саша прошёл мимо, весело болтая о чём-то с товарищами (дело было в Советском Союзе незадолго до его распада). С того дня Лиля грезила о семейной жизни с Сашей, тайно вздыхала и даже плакала, когда в заводском цеху он в очередной раз проходил мимо и не замечал её. Шли месяцы. Лилины чувства всё не остывали, а Саша был так же равнодушен.

Однажды Лиля узнала, что Саша дружит с девушкой. Исполнившись ревности, она сказала сама себе: «Ну и пусть! Тогда я буду счастлива без него!» Лиля была обладательницей хорошенького маленького носика и длинной толстой косы — многие парни пробовали ухаживать за ней. Лиля быстро нашла себе жениха и изо всех сил стала изображать из себя счастливую невесту. Но мысли о Саше не покидали её.

Однажды Лиля и Саша встретились на первомайской демонстрации и разговорились. Тот день стал началом их дружбы.

Лиле было 23, когда они с Сашей поженились. «Рожай мне сына!» — говорит Саша. И Лиля рожает сына. «Рожай мне сына», — велит муж, когда первому ребёнку исполняется два года. И Лиля рожает второго сына. «Рожай мне сына!» — через несколько лет говорит Саша. И Лиля рожает третьего. Так проходила счастливая семейная жизнь.

Приближались «лихие девяностые». На заводе у Саши сменился коллектив. Вместо старых Сашиных товарищей пришли любители выпить и покурить. Постепенно Саша пристрастился к «зелёному змею», превратив жизнь своей семьи в кромешное страдание. Маленькие редкие зарплаты тратились на курево и водку. Лиля ходила к маме-пенсионерке за продуктами и перешивала детям старую одежду. Все летние вечера Саша проводил под грибком с собутыльниками, а Лиля была занята работой в огороде. Квартира пропахла затхлым дымом, дети убегали и прятались, заслышав пьяные отцовские шаги за входной дверью.

«Как жить?» — у Лили опускались руки. Она тоже стала бояться пьяного мужа, который мог на нетрезвую голову замахнуться и накричать на жену, изображая ревность. Счастье и удовлетворённость семейной жизнью растворились, впереди — мрак, неопределённость.

«Убью его!» — эта мысль как-то незаметно начала то и дело проскальзывать у Лили в голове. Шли месяцы, мысль об убийстве мужа всё укреплялась. «Пусть меня посадят в тюрьму, а дети будут жить в детдоме, но я больше не могу», — решила Лиля и стала придумывать план убийства.

Однажды, когда Лиля сидела дома и резала яблоки на сушку, в гости пришла её мама. Она принесла продукты и какой-то свёрнутый втрое цветной буклетик. «Библия открывает будущее. Программа «Тайны здоровья»» — было написано на буклете. Будущее… что там? Здоровье… как его вернуть? И Лиля читает буклет дальше: «Программу проводит организация «Семья и здоровье»». Семья… здоровье… Как будто свет в конце туннеля появился среди кромешной тьмы.

— Лиля, сходи с Сашей на программу! Я уже два раза была, — говорит мама.

«Программа для детей. Духовное пение. Посетившим 10 занятий Библия в подарок», — читает Лилия дальше, и в сердце появляется надежда.

Мама ушла, оставив буклет.

«Я должна его уговорить! — прошептала Лиля. — А если он откажется, то я пойду без него с детьми».

Шёл 1997 год. В тот вечер Саша был, как обычно, пьяным, но на удивление добрым (потому что хорошо поужинал).

— Давай сходим в субботу! — одной рукой обнимая мужнино плечо, а другой — подпихивая ему в руку цветной буклетик, шепчет Лиля.

— Программа для детей… Библия в подарок… — ну давай сходим.

Программа проходила рядом с домом, во дворце культуры. Народу — не протолкнуться! Где-то тут и Лилина мама… Нарядно одетые молодые люди улыбаются как-то так приятно, радушно, приглашают пройти в зал. Детей приглашают в другой зал на детское занятие. Лиля с Сашей не без страха оставляют сыновей с учителями, а сами неуверенно проходят в зал, где симпатичный молодой парень находит им два места. Необъяснимое чувство надежды и грядущих перемен охватило Лилю.

«Не бойся! Теперь всё будет по-новому!» — промелькнуло у неё в голове. Лиля глубоко вздохнула и стала внимательно слушать.

На сцену выходили разные люди. Они пели, говорили о будущем человечества, описанном в Библии, об Иисусе и Его участии в жизни каждого человека. Потом рассказывали о пользе растительных продуктов, о вреде алкоголя; всех курильщиков пригласили ещё на одну программу для желающих бросить курить. Саша изъявил желание пройти эту программу. Всё это было, как с другой планеты, какая-то другая жизнь! Порядок, чистота, радость, доброта и участие… И Саша с Лилей выбрали эту жизнь.

Саша бросил курить и пить. Теперь зарплаты стали тратиться на жизнь, а не на отраву. Лиля стала ходить в церковь по субботам, молиться Богу по утрам и вечерам, пела в церковном хоре. Она была бесконечно благодарна маме за тот буклет.

«Как хорошо жить с Богом! — говорила она подругам. — Даже если б оказалось, что Бога нет, я всё равно продолжала бы жить по Его законам! Потому что эта жизнь — лучшее, что может быть. Моя жизнь изменилась и стала счастливой после нашего крещения! Саша стал другим человеком, и я уже не хочу его убивать, а люблю ещё сильней, чем в день свадьбы!»

Дорогие друзья, знайте: Бог любит вас! Если вы переживаете трудные времена, то придите к Нему. Он ждёт, когда вы выберете жизнь в послушании Ему. Это счастливая жизнь!

Елена Голованова