Бог, заботящийся о тебе

Представьте себе ребёнка, который сетует на то, что ему не досталось конфетки, и не замечает, что рядом с ним стоит ведро клубники, добытое заботливыми родителями. Нечто похожее происходит порой между Богом и людьми.

Бывает, что люди обижаются и злятся на Бога, не исполняющего их просьбу. Они пытаются «мстить» Ему, живя так, как будто Его нет. Порой сердце так ожесточается, что человек перестаёт замечать очевидное: Бог их очень любит! Обиженный по привычке твердит: «Где же Бог? Куда Он смотрит?» и не видит, что в его жизни происходят настоящие чудеса. Я сейчас наблюдаю одно из таких чудес.У соседей сгорел дом. Большой и добротный дом. Они делились со мной, что им бы домик поменьше, что слишком большой они купили. Теперь горе. Естественно, много вопросов к Богу. Но как развиваются события? Люди со всей страны объединяются и набирают приличную сумму для помощи погорельцам. Второй этаж приходится убирать совсем и делать дом одноэтажным. Хотели дом поменьше? Пожалуйста.

Пока идут работы по возведению новой крыши, вокруг льют дожди, а у нас сушь. Вчера специально понаб­людала. Мы были в деревне. Там дождь. Въехали в город, тут лужи огромные везде. Высказываю мужу предположение: «А у нас сухо. Соседям же дождик сейчас нельзя». Приехали домой. Точно. Говорю соседке: «Как вас Бог любит! Делайте скорее крышу, а то я даже о дожде помолиться не могу». Я на примере соседей сейчас прекрасно вижу, как Бог буквально нянчится с людьми, носит их на руках, жалеет, ободряет, посылает помощь. Вот об этом первая заповедь. Она о том, что Бог делает для нас. О «клубнике», которую многие не замечают.

Звучит первая заповедь так: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Библия, книга Исход 20:2, 3). Бог приводит причину, почему Его заповедям стоит повиноваться. Он будто говорит: «Посмотри на свою жизнь. Это Я вёл тебя. Это я хранил, выручал, спасал. Хватит оплакивать конфетку, которой у тебя нет. Она тебе не во благо. Посмотри на ведро клубники».

К сожалению, люди часто стремятся во что бы то ни стало получить «конфету», а потому, если Бог не решает их вопрос так, как им того хотелось бы, они с лёгкостью обращаются к другим «богам». А Творец в первой заповеди просит: «Да не будет у тебя других богов».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Библия, Послание Иакова 1:17). Всё, что делает для нас Бог, служит нам ко благу. Вера как раз в том и заключается, чтобы научиться принимать Божью волю и действовать в соответствии с ней. Почему бы, вместо того чтобы обвинять Бога, нам не проанализировать путь, которым Он вёл нас до этого дня? Почему бы не оторвать свой взгляд от «конфеты» и не перевести его на гораздо более ценное, что предлагает нам Бог? Из какого «Египта» вывел Бог тебя лично? Или ты всё ещё в рабстве? Поразмышляй об этом во время чтения стихотворений.

Исход

Земля — Египет, все земляне в рабстве.

С цепями грешная душа срослась.

И главный идол у людей — богатство,

Ему все жертвы, у него вся власть.

Работа, отдых и опять работа…

И так по кругу до скончанья дней.

Наследство детям — колесо заботы,

Рабы свободных не родят детей.

Богат ли, беден, впереди могила.

Пути другого нет ни у кого.

Всего Один был в мире «не от мира»,

Уйти из рабства можно лишь в Него.

Кругом Египет, во Христе свобода.

А дверь из рабства — искупленья крест.

И тот лишь к новому готов исходу

В ком раб распялся, а Христос воскрес!

Нет такого, как Ты

Нет такого, как Ты, и нет дел, как Твои,

Только Ты даришь сердцу восторг.

Держишь Ты все миры силой вечной любви,

Ты — Господь Вседержитель, Ты — Бог!

Ты Создатель всего, Ты властитель судьбы,

Ты Творец всех на свете чудес.

Дивны эти дела, только что может быть

Больше чуда того, что Ты есть?

Он есть! Замечаете вы это или упорно закрываете глаза, уши и сердце, но существование Бога — это факт. Причём Библия говорит нам не о каком-то далёком Боге, Который сотворил нас и пустил всё на самотёк. Нет: Бог Библии — это Бог, Которому есть до тебя дело, Бог, Который жаждет вывести тебя из «Египта» грехов и быть твоим Единственным. Потому что и ты для Него такой.

Единственный

Нет боли той, что Он не испытал,

Нет слёз, которых Он бы не заметил.

В тебя Он верил и тебя искал,

Как будто ты единственный на свете.

Он шёл на крест, Он знал, что ты в беде,

Он за твоё распялся возвращенье.

Но зло земли привязано к тебе,

Оно твоим привязано решеньем.

Тебе осталось сделать только шаг,

И Бог порвёт невидимые сети.

Лишь Он тебя любить умеет так,

Как будто ты единственный на свете.

Ты слышишь, как нежно Он приглашает тебя на путь следования за Ним — Богом, Которому есть дело до тебя?

Подготовила Елизавета Черникова,

Стихотворения Татьяны Хлопковой

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.