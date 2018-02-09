Зачем соблюдать Закон Божий?

Для чего человеку нужны Десять Заповедей? Сегодня многие говорят, что они были даны для евреев, а для людей, живущих в современном обществе, Божьи заповеди потеряли актуальность. Так ли это на самом деле?

Десять Заповедей — это краткое изложение обязанностей человека перед Богом. Они лежат в основании человеческой морали и нравственности. Божий Закон — это достояние всего человечества. Он столь же важен для людей сегодня, как и для евреев во времена Моисея. Этот Закон непреложен. Именно он проводит черту между добром и злом.

«Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Псалом 18:8). Ни один законодатель не смог бы издать такой закон, каким является Десятисловие. Это — совершенные правила. Все самые справедливые человеческие законы можно разглядеть между строк этого немногословного свода нравственности, добра и совершенства, в котором выражено всё, чем должны определяться отношения человека с Богом и человека с его ближними.

Десять Заповедей не только олицетворяют вечные основы добра, но открывают человеку сущность греха. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие», — пишет апостол Иоанн (1 Иоанна 3:4). Нарушая Закон, человек нуждается в том, чтобы его простили. Вот почему Христос спустился с небес и умер за людские грехи, которые являются нарушением Закона. Если бы этого не произошло, наш мир был бы обречён на погибель, ибо Закон говорит, что «возмездие за грех — смерть» (Римлянам 8:23). Подобно тому, как нарушение естественных законов природы в нашем мире приносит неизбежные последствия, нарушение нравственного Закона неизменно отражается на духовной и интеллектуальной жизни человека. Сам Христос, подчёркивая важность соблюдения Закона, говорил: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном» (Матфея 5:19). «Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди», — сказано в другом месте Священного Писания (Матфея 19:17).

Изменил ли Христос, живя на земле, требования Закона? Нет, но Своей жертвой Он уничтожил проклятие смерти, довлевшее над человеческим родом, взяв на себя грехи каждого человека, но Десять Заповедей остались незыблемыми, поскольку они являются основанием Его престола. Он не только раскрыл истинное значение нравственного Закона, но и Сам исполнял его. Он больше, чем кто бы то ни было, возвеличивал этот Закон.

Что даёт человеку соблюдение Закона? Соблюдая его повеления, человек обретает благосостояние, счастье и блаженство. Это не просто свод запретов и правил. В основе Божьего Закона лежит любовь, а не принуждение. Я хочу исполнять Закон, потому что люблю Бога и своего ближнего. Только послушные Его Закону станут гражданами Его царства.

Но зачастую можно услышать: «Я живу спокойно, закон не нарушаю, никого не убиваю, не краду. В чём я согрешил? У меня всё прекрасно!»

Разъясняя в Нагорной проповеди смысл шестой и седьмой заповедей («Не убивай», «Не прелюбодействуй»), Христос раскрыл духовную природу Божьего Закона, объяснив, что он касается не только внешней стороны наших поступков, но также и мыслей, и сердечных намерений. Десятая заповедь говорит: «Не пожелай», запрещая человеку иметь нездоровые желания. Следовательно, повиновение этой заповеди требует не просто внешней порядочности, но прежде всего чистоты сердечных побуждений.

Еще один очень важный момент: необходимо соблюдать не только какую-то часть Закона, а все заповеди. Например, если человек соблюдает заповедь «Не убивай», но не принимает во внимание заповедь «Помни день субботний», то он всё равно будет считаться нарушителем Закона.

Как жить так, чтобы соблюдение Закона стало частью нашей жизни? Может ли человек исполнять Закон, полагаясь только на свои силы? Нет, лишь в возрождённом и обновлённом благодатью Божьей сердце будет жить естественное стремление повиноваться заповедям Божьим. Бог обещает Свою милость тем, кто соблюдает Его Закон и делает так, чтобы повиновение заповедям стало естественным желанием нашего сердца.

Закон требует послушания, но сам он не может сделать нас послушными. Он как зеркало, благодаря которому человек видит свои грехи и свою испорченность. Заповеди ведут грешника к Христу. Верующий в Иисуса Христа признаётся праведным, и его грехи прощаются. Закон — это не путь к спасению, а путь спасённых. Христос наделяет верующего человека силой Своей благодати, спасает и освящает нас. Бог не оставил человека запутавшимся в своём непослушании — Он дал людям возможность начать новую жизнь.

Верующий во Христа избавляется от наказания за нарушение Закона, Господь дарит ему новое сердце, которое наполнено любовью к Богу и послушанием Его заповедям.

Статья подготовлена по книгам «Библейские чтения в кругу семьи» «Вероучение Священного Писания» (Ханс и Даниэль Хайнц).

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.