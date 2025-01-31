Во что только ни верят наши люди.
В пришельцев, даже в мир потусторонний.
Невежествен народ и безрассуден,
Хоть двадцать первый век у нас сегодня.
Гадалок, колдунов и экстрасенсов
Всё больше в нашей жизни, как ни странно.
Все низменные наши интересы
Питаются от этих шарлатанов.
Гаданье мы причислили к науке,
За бреднями вытягиваем шеи.
Нам Бог Свои протягивает руки,
А мы свои ладони — ворожеям.
Не Богу доверяем, гороскопам,
Нам непонятна эта жизнь земная.
Всё время ищем выход из чего-то.
Бог выходы не ищет, Он их знает!
Татьяна Хлопкова