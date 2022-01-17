В этом мире, от горя уставшем,
Побеждённом и смертью, и злом,
Бог родился в подобии нашем.
С Рождеством!
Не в хоромах, от роскоши тесных,
Не в лачуге и не под шатром,
Лишь в хлеву для Него было место.
С Рождеством!
Он любовью делился со всеми,
Люди с Ним поделились крестом.
И разбойники рядом висели.
С Рождеством!
Он искал не земную обитель,
Жить хотел только в сердце живом.
Всех, в чьём сердце родился Спаситель,
С Рождеством! С Рождеством!
С Рождеством!
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.