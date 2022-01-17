В этом мире, от горя уставшем,

Побеждённом и смертью, и злом,

Бог родился в подобии нашем.

С Рождеством!

Не в хоромах, от роскоши тесных,

Не в лачуге и не под шатром,

Лишь в хлеву для Него было место.

С Рождеством!

Он любовью делился со всеми,

Люди с Ним поделились крестом.

И разбойники рядом висели.

С Рождеством!

Он искал не земную обитель,

Жить хотел только в сердце живом.

Всех, в чьём сердце родился Спаситель,

С Рождеством! С Рождеством!

С Рождеством!

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.