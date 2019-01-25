«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанна 1:18).

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:24).

«Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанна 20:29).

«Единый имеющий бессмертие, Который обитает в непреступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! » (1 Тимофею 6:16).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.