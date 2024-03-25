Богом хранимый Миша

Что это было? Цепь счастливых совпадений или ответ на бабушкины молитвы?

Моя бабушка Александра Георгиевна, дочь репрессированного священника протоиерея Георгия Бердникова, умная, образованная, благочестивая женщина, сыграла важную роль в судьбе моего младшего брата Михаила.

Мишенька родился недоношенным, слабеньким. Мне было семь лет, когда я увидела его — личико было крохотное, тельце — бледненькое. Он только хрипел и тихо умирал. Не было надежды на его выздоровление. Мальчик уже лежал, не подавая признаков жизни, и для него даже принесли маленький гробик. И тут бабушка, от которой мы раньше никаких молитв не слышали, созналась, что молилась о спасении младенца, и уговорила родителей отнести малютку в церковь. Там священник сказал: «Если по дороге домой уснёт, будет жить».

Так и случилось. Назвали братишку Михаилом. И стал он потихоньку поправляться. Вырос крепким, умным, здоровым. Закончив горный техникум на Урале, он уехал по направлению в г. Дмитров Донецкой области и до самой пенсии проработал в шахте, где с ним случались настоящие чудеса.

Один раз накануне Мишиного дня рожденья начальник позволил ему отдохнуть и не выходить на работу. Утром, встав и не предупредив ни о чём родных, Миша раздумывал, идти или не идти в шахту. Не пошёл. Отправился к себе в мастерскую. Через некоторое время он услышал во дворе крики жены и детей. Оказалось, что в шахте произошёл взрыв, погибла вся бригада. Только представьте, что было с Мишиной женой Надей, когда она услышала от прибежавшей соседки о взрыве, не подозревая, что Миша жив. А сколько радости было, когда она увидела его живым, спускавшимся из мастерской!

Второй случай тоже связан с взрывом на шахте. Как раз была Мишина смена. Почти все погибли, а брата вытащили еле живого из-под завала. Местные врачи не взялись за него. Тогда зять на своей машине отвёз его к военным хирургам, которые собрали Мишу по косточкам. Михаил выжил и даже смог вернуться на работу! Разве не чудо?!

Сейчас Миша с семьёй живёт в Сочи. Из пятерых детей наших родителей в живых остались только я да Мишенька. Я его очень люблю: заботливого, умного, мастера на все руки. Будь и дальше храним Богом, Миша!

Людмила Лясовская, г. Киров