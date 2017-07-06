Случай на море

В жизни моей подруги Ольги Ижогиной Господь много раз проявлял Себя удивительным образом. Ольгу можно слушать часами — так интересны и увлекательны её истории. Об одном таком случае мне хочется рассказать.

У подруги на подошве ноги образовалась экзема. Медикаментозное лечение не помогало, болезнь обострилась так, что Ольга с трудом ходила по дому. Её последней надеждой было море, т. к. морская вода хорошо помогает при этом заболевании.

Но с кем ехать? Муж находился в заграничной командировке, а знакомая, ранее намеревавшаяся быть попутчицей, неожиданно отказалась от поездки. И тогда подруга рискнула ехать одна. Она стала молиться, чтобы Христос помог ей в этом путешествии, все свои тревоги и опасения возложив на Него. И действительно, наш милосердный Господь так всё устроил, что Ольга по приезду в санаторий на Лазурном берегу (это в 30 км от Сочи) встретила свою знакомую, с которой отдыхала в прошлом году. Та стала опекать Ольгу, всячески помогая и поддерживая её.

Однажды от местных жителей подруга услышала о штормовом предупреждении. В этот день она встала пораньше и решила искупаться в море. «Я сюда приехала лечиться, — так рассуждала моя подруга. — Надо использовать все дни по максимуму». И она направилась к пляжу, находящемуся неподалёку от санатория. Погода испортилась: небо было затянуто серыми тучами, слегка накрапывал мелкий дождик. Подходя к пляжу, Ольга увидела, что он пустует. Горизонт был сплошь закрыт тёмной пеленой туч, словно его вымазали серой краской.

Вдруг Ольга увидела там узкую чёрную полоску. «Как странно идёт дождь, — подумала она, — обычно широкой полосой, а тут узкой».

Но чёрная полоска стала стремительно приближаться и расти на глазах. Увеличившись в размерах, она напоминала огромную воронку. «Смерч!» — молнией пронеслась мысль.

Надо сказать, что смерч — это сильный вихрь, воздух которого кружится с большой скоростью и затягивает в свой водоворот песок, воду — всё, что попадается на его пути. Последствия бывают очень разрушительны.

Что делать? Воронка стремительно надвигалась на Ольгу. «Надо бежать! Бежать назад, в санаторий! — это первое, что пришло в голову. — А вдруг я не успею? Что тогда?» И тут Ольга вспомнила о Том, Кто много раз выручал её в трудных обстоятельствах, Кто всегда находил для неё выход из сложных ситуаций.

«Господи! Спаси и помоги!» — молилась подруга, а сама изо всех сил бежала на возвышенность, где располагался санаторий. «Господи, спаси!» — ещё и ещё раз твердила она. Ольга обернулась, чтобы посмотреть на смерч. И вдруг увидела, как на её глазах воронка из чёрной становится серой, затем бледно-серой, и, наконец, растворяется в воздухе. Смерч исчез, как будто его и не было.

Это было чудо! «Боже, слава Тебе, слава! Благодарю Тебя! — снова стала молиться Ольга. — Поистине Ты — великий Бог!»

Она прибежала в санаторий и начала рассказывать о происшедшем. Слушатели удивлялись, качали головами, а моя подруга все время повторяла: «Как велик наш Бог! Как Он нас любит!»

Вот такую интересную историю рассказала моя подруга, вернувшись с моря. «Господь помогает во всём, — подводя итог своему путешествию, произнесла она. — Хранит и посылает нужных людей, спасает и поддерживает. Не любить такого Бога просто невозможно!»

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.