Наталья Остришко: «Богу есть до меня дело»

Удивительная история, с которой началась моя дружба с Богом.

Я сама из Украины, г. Славянск. Это небольшой городок с населением в 150 тысяч человек. А муж мой из Москвы. В 2008 г. у нас появился старший сын. Мы в это время жили в Славянске. А примерно через год я забеременела вторым ребёнком. Мы очень хотели иметь двоих детей. Но на первом же УЗИ мне сообщили, что околоплодный пузырь закреплён не там, где нужно, и предупредили, что с ростом плода проблемы будут увеличиваться. Есть большая вероятность, что я не смогу доносить его до конца срока.

Приблизительно в 4 месяца появились первые проблемы, и я легла в больницу. Ходить было нельзя.

Бога я тогда представляла таким: Ему почти нет до меня дела, Он строгий, и Его не стоит отвлекать по пустякам. С таким представлением я начала просить Его, чтобы всё закончилось благополучно.

Каждый день для меня был ужасом! Я жила в постоянном страхе. Вообще, жизнь, когда у тебя нет Того, Который всегда даёт тебе надежду, — это сплошной страх и тоска.

Так прошли 28 недель моей беременности, и начались схватки. Мой младший сын появился на свет весом в 1300 г. Он был с мою ладонь. Нужно было срочно ехать в соседний город, где было специальное оборудование для таких деток. В Украине нет медицинских страховок. Срочно нужны были деньги — это первое. Немыслимая сумма для нас. У нас с мужем отцы умерли, а мамы сами еле сводили концы с концами. Помочь было некому.

И второе — даже при наличии денег никто не гарантировал, что ребёнок не останется инвалидом.

Сына мы назвали Гришей. Мне пришлось оставить его одного в роддоме, чтобы искать деньги на лечение. Его лечили бы за счёт государства, только если бы я написала отказ от него. Муж обзвонил всех друзей в Москве, прося в долг, но никто не смог помочь.

Тогда я в первый раз увидела, как плачет мой муж. От бессилия! Он ушёл куда-то, а я села и в первый раз в жизни так глубоко осознала свою полную беспомощность перед ситуацией! В этот момент я поняла, что, кроме чуда, нам ничто не сможет помочь, и сказала Богу: «Это Ты дал мне этого ребёнка! Это Ты допустил, чтобы он остался жив! Неужели сейчас Ты оставишь его умирать просто потому, что нет денег? Знаешь, делай, что хочешь, если он умрёт, пусть это будет на Твоей совести! А я умываю руки». И тут в голову приходит мысль: «Сходи к соседу». Я его совсем не знала, только видела, что у него хорошая машина для нашего городка. Думаю: «Пойду, хуже-то не будет». И он тут же дал мне в долг сумму, которая была нужна.

Мы перевезли Гришу в больницу. Мне пришлось оставить там его одного, потому что первый был ещё маленький, а муж уехал в Москву, чтобы заработать на лекарства. Каждый день я звонила в больницу, и мне выписывали новый список лекарств. Через несколько дней деньги закончились. Мне по телефону продиктовали очередной список, я положила трубку и сказала: «Бог, что сейчас Ты намерен делать? Мне больше негде брать, Ты знаешь!» Тут звонок. Пришла моя бабушка и сказала, что у нас выборы нового мэра, и она даёт деньги всем, кому нужна медицинская помощь. Я взяла необходимые справки и отнесла им. На следующий же день мне позвонили и пригласили прийти. Я зашла в кабинет, и мне дали пачку денег! Я так растерялась. Спросила: «Подписать нужно что-нибудь?» А мне: «Бегите, лечите!» Я по дороге смеялась и плакала одновременно! В первый раз в жизни я поняла, что Господь — Он совсем не равнодушный! Что Он ЛЮБИТ! И что Ему, действительно, есть до меня дело!

Денег хватило на всё. Мы отдали все долги, вернулся муж. Мы забрали Гришаню из больницы. Теперь оставалось второе «но»… Проблемы с лёгкими, сердцем, нервной системой. Через время добавились проблемы со зрением. Один глаз видел на 20 %, другой — на 80 %.

Но я уже твердо знала, что моему Богу до всего этого есть дело! И что Он вылечит всё, что посчитает нужным.

Так и вышло. Сейчас моему сынуле 8 лет. У него нет никаких проблем с сердцем, лёгкими. Зрение в этом году нам проверили, и окулист не могла поверить — 100 % каждый глаз! Хотя прочили очки, лечение. Неврология есть немного, но и это мы, с Божьей помощью, одолеем!

Все воспитатели и знакомые просто обожают Гришу. Говорят, что он как луч света! Всегда улыбается, дружит со всеми. Он даже в метро подходит к незнакомым людям и начинает с ними общаться. И я вижу, как у людей поднимается настроение!

Вот такое чудо подарил мне Господь!

Наталья Остришко, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.