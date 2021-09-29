Чудесные бумажки под кроватью?

Однажды Татьяна пошла в магазин и услышала от продавца сенсационную историю о том, как в их городе муж ударил ножом жену; та уже умирала, но какие-то чудодейственные бумажки, положенные под её кровать, спасли ей жизнь. Татьяна поняла, что история эта о ней, только пересказывается в искажённом виде. Что же произошло на самом деле?

Моя бабушка была верующим человеком, и даже во времена атеизма приучала меня, маленькую девочку, к чтению Библии. Она говорила мне: «Помой руки, будем читать Святую Книгу».

Я всегда тянулась к Господу, и наступил момент, когда эта духовная жажда была такой сильной, что я начала серьёзный поиск Бога. Сначала читала одну за другой книги, которые давали мне верующие знакомые, потом принялась за Библию. Когда я читала притчу о блудном сыне, то вспоминала и свои грехи, каялась от всего сердца.

Многое в Божьей Книге оставалось непонятным, и когда я увидела в городе афишу со словами «Мы изучаем Библию», то поняла, что мне туда. Я пришла на встречу и первым делом задала вопрос, долгое время не дававший мне покоя: «Почему в Библии столько написано о субботе? Как её соблюдать?» И я получила исчерпывающий ответ от служителя. Это было время открытий и невероятной любви к Богу.

В то время я жила с мужчиной гражданским браком. Из Библии я узнала, что это грех, и молилась Господу, чтобы узаконить наши отношения. Я решила три дня посвятить посту и особенной молитве об этой проблеме. В это время муж вернулся домой подвыпившим. Он говорил, что жить нужно земным, а я отвечала, что желаю жить небесным.

Потом я отправилась стирать. Он подошёл и со словами «Никакому Богу я тебя не отдам» вонзил в меня нож. «Что же ты наделал?» — сказала я, глядя на него. В этот момент, как он позже сказал, как будто пелена с его глаз спала, он прозрел и понял, что произошло.

Приехала скорая, меня увезли в больницу. А я только и повторяла: «Я не должна умирать. Господи, спаси. Господи, помоги». Надо мной посмеивались в больнице: «Кто же тебе поможет? И врачей-то нет: праздничный день». А я всё своё твердила: «Господи, спаси. Господи, помоги».

Наконец, подоспели медработники, и меня прооперировали. Операция длилась 6 часов. Оказалось, что задеты четыре жизненно важных органа. Шансов, как потом сказали, врачи мне не давали. Каково же было их удивление, когда уже через три дня я ходила.

Я убедила врача перевести меня из реанимации в общую палату. Там лежала женщина, которая нуждалась в помощи (после приёма слабительного у неё были неприятности). Я помогла ей сходить помыться, постирать вещи, привести постель в порядок. Поведала ей тем временем свою историю, а она призналась: «Если бы мне рассказал о случившемся с вами кто-то другой, я бы не поверила, ведь я атеистка. Теперь я понимаю, что Бог подарил мне встречу с вами, чтобы показать Себя».

Через полторы недели я стала проситься домой: у меня ничего не болело. Мне сняли швы и отпустили. Я сразу отправилась на богослужение. Пришла — у всех большие глаза, никто не ожидал, что меня так скоро выпишут. Все стараются меня усадить поудобнее, а я говорю: «У меня ничего не болит».

Когда со мной приключилась беда и наш служитель узнал о случившемся, то он попросил разрешения пройти ко мне в реанимацию. С собой он взял картину, на которой было изображено Второе пришествие Христа. Он прикрепил эту картину на стену — вероятно, чтобы дать мне, умирающей, надежду на вечную жизнь. Но мне не пришлось ждать до Второго пришествия. Моё воскресение произошло раньше.

Когда говорят, что в наши дни Бог не совершает чудес, я всегда говорю: «Господь меня воскресил из мёртвых».

Врачи и медперсонал, похоже, делились этой историей, раз она дошла до продавца. Вероятно, они полагали, что чудо произошло благодаря картине, принесённой служителем (никаких бумаг под кроватью не было), но я-то знаю, что за меня боролся живой Бог. Это Он подарил мне жизнь.

Татьяна Колесникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.