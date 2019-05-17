Лео Бокерия: «Мы уже можем называться здоровой страной»

7 апреля 2019 года в разных городах России по инициативе Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и Общероссийского Конгресса муниципальных образований прошла акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. На вопросы корреспондентов телеканала «Надежда» ответил руководитель Лиги здоровья нации, российский врач-кардиохирург, академик РАН Лео Антонович Бокерия.

– Лео Антонович, наблюдая за вашей деятельностью, видно, насколько сильно вы верите в то, что Россия может стать страной здоровых людей.

– А вы знаете, мы уже можем называться здоровой страной. Я часто привожу пример: лет 25 назад большие приемы с большими руководителями обязательно проходили со стаканами. Остальные следовали этому примеру. Сегодня ничего подобного нет. Пример очень важен. У нас резко уменьшилось потребление алкоголя. Могу привести живой пример: в 35 лет я стал заместителем директора по науке, поэтому всегда летал бизнес-классом. В бизнес-классе было всегда так: садились, а когда надо было выходить из самолёта, еле ноги волокли. Сейчас бизнес-классом летают в основном молодые люди, и я не вижу, чтобы хоть кто-то из них выпивал. Пьют воду, сок или ещё что-то. Это говорит о многом: в сознании людей твёрдо укореняется необходимость избегать того, что вредит здоровью.

У нас стало меньше курящих. К сожалению, у нас ещё больше курят женщины. Конечно, мы сегодня ещё не можем сказать, что мы непьющая нация. Я убеждён, что это будет в тех формах, которые соответствуют сохранению здоровья человека. Прийти в хорошее настроение, это не значит выпить литр водки.

– По вашему мнению, насколько сложно встать на путь здорового образа жизни?

– Это очень просто. Надо однажды принять решение. Я курил 25 лет, и в один день для меня стало понятно, что дальше так продолжаться не может, хотя я курил до полутора пачек сигарет в день. С того момента я принял решение и больше не курю, хотя 10 лет мне периодически снилось, что я курю. Я просыпался, как от кошмарного сна. Такой я человек, если к чему-то привыкаю, долго не могу отвыкнуть. А девять лет назад я полностью перестал пить. Я стал свободным человеком во всех смыслах. Могу пойти в ресторан, посидеть, сесть за руль и поехать… Это решение ничего особенного не требует. Есть группа врачей, которые пропагандируют освобождение от курения и предлагают перевести людей на электронные сигареты. Это полный бред и вред. Например, сейчас американцы первым условием поставили запретить электронные сигареты, которые с запахом, и следующим шагом будет полный запрет, уже в этом году. У них это действует железно. Потому что никакого улучшения, с точки зрения того, что люди бросают курить нет.

– Ваши пожелания россиянам.

– Хочу пожелать всем, кто меня слушает, соблюдайте режим. Я думаю, что это самое простое, чтобы быть здоровым и успешным.

Информационная служба телеканала «Надежда»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.