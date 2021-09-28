В Москве пошло юбилейное заседание Консультативного Совета Глав протестантских церквей России

На 90-м заседании Консультативного Совета Глав протестантских церквей России (КСГПЦР) обсудили деятельность религиозных объединений, государственно-религиозные отношения и мониторинг религиозной свободы в России.

Совет проходил 16 сентября 2021 в Евро-Азиатском дивизионе (отделении) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Москве.

В заседании принял участие сопредседатель КСГПЦР Начальствующий епископ Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Адвокат бюро «Славянский правовой центр» (СПЦ) Сергей Чугунов рассказал о рабочем процессе подготовки Всероссийского Форума «Право. Религия. Государство» в 2021 году. Форум проводится ежегодно, в 2020 он прошел в смешанном очно-заочном формате.

В 2021 планируется организовать форум также в смешанном формате, очная часть пройдет в Общественной Палате России. Количество и доля непосредственных участников будут определены исходя из коронавирусных ограничений на дату мероприятия – 15 декабря.

В настоящий момент обсуждаются вопросы формирования рабочей группы, а также финансирования Всероссийского Форума «Право. Религия. Государство».

Заметное внимание на заседании КСГПЦР было уделено мониторингу религиозной свободы в России. Эту важную для всех верующих и церквей тему затронули в ряде выступлений и в обсуждениях.

Пастор Олег Гончаров, первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, сопредседатель КСГПЦР, председательствующий на этом заседании, внес предложение сделать обсуждение данного вопроса регулярным с целью актуализации информации о состоянии религиозной свободы в России.

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский отметил серьезный опыт в таком мониторинге и юридической поддержке религиозных объединений у Адвокатского бюро «Славянский правовой центр», который стоит использовать и в дальнейшем.

Также на обсуждении вопроса Анатолием Пчелинцевым, почетным адвокатом России и старшим партнером Адвокатского бюро «Славянский правовой центр», были выдвинуты предложения о дальнейшем развитии сетевого издания «Религия и право».

В завершение к мониторингу религиозной свободы в России, который ведут и СПЦ, и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), было предложено присоединиться также Институту религии и политики, руководитель которого Антон Игнатенко участвовал в заседании.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.