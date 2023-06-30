Больше не бандит

«Раньше я был бандюганом», — начинает свой рассказ Василий…

Я был лидером преступной группировки. Много тюрем и зон прошёл. Потом легализовались. Были свои оружейные комнаты. Каждый раз, когда я был близок к тому, чтобы стать миллионером, что-то происходило: то в больницу попадал, то в тюрьму… Никогда Господь не давал мне иметь миллионы долларов. Сейчас я понимаю, что эти миллионы погубили бы меня.

Было много покушений на меня, много ранений. Одна пуля мне ухо порвала, другая голову чиркнула. Одна зашла мне прямо в бровь, перед мозгом пошла вниз, сломала челюсть и застряла в шее между двух артерий. Когда меня привезли в клинику Бурденко, профессор-старушка (ей было 85 лет) сказала: «Сынок, я столько всего на своём веку повидала, но у меня ощущение, как будто твою пулю-злодейку кто-то взял пальцами и провёл по твоему организму, не задев ничего жизненно важного». Глаза у меня нет, уха у меня нет, в горло мне засунули битую бутылку (Василий показывает на шею). Это ранение, не совместимое с жизнью. Такое чувство, что сатана знал, что я могу когда-то прийти к Богу, и очень не хотел, чтобы я дожил до этого момента.

Не раз было такое, что друзья предлагали мне кого-то убить, забрать себе всё добро этого человека: мол, и нам хватит, и нашим детям… А я вспоминал добрые дела того, на чью жизнь покушались: «Квартиру он тебе купил, машину он тебе купил. Даже холодильник, который у тебя в доме стоит, он лично привёз тебе. А ты его хочешь убить. У него четверо детей! Ты что?!» Я не давал людей убивать. Может, отчасти по этой причине и Господь меня миловал.

Сидел я как-то на очередном застолье. У моих друзей с 25 декабря по 6 января сплошные дни рождения. И каждый день из города в город мотаемся, эти пьянки-гулянки, семью не вижу, по детям соскучился… 5 или 6 января сижу, уже не пьётся, думаю: «Не могу так больше жить. Неужели я родился в мир ради всей этой грязи?! Что мне делать?» И мне приходит мысль: «Езжай в лес на три дня, возьми обет молчания. Захвати с собой Библию. И друзей пригласи». Что за странная мысль? Но других вариантов нет. Решил попробовать. Обошёл всех присутствующих. Двое согласились поехать со мной.

Друг, читая Библию, говорит: «Надо крест взять и куда-то идти…» Ничего не понял. Но взмолился: «Господь, если ты есть, дай-ка попробую жить по Закону Твоему». Я не знал тогда всех тонкостей Божьего Закона. А стал жить в соответствии с тем, что мне было открыто.

Месяц прошёл, живу нормально в меру своих понятий. Говорю: «Господи, хочу ещё месяц так пожить». Ещё месяц держусь. Тогда я решился на разговор с женой. Говорю ей: «Ты посмотри, какой у Бога Закон. Настоящий воровской закон! Кто настоящий друг и брат? Тот, кто не обманывает. Он ведь и тебя не обманет. Тот, кто не ворует, и тебя не обидит. Кто своей жене не изменяет, тот и на твою не посмотрит. Тот, кто не убивает, и тебя не убьёт. Кто своих родителей почитает, и тебя будет почитать. Ты посмотри, как всё просто!» (Надо слышать, с какими эмоциями Василий всё это рассказывает). Я всю жизнь мечтал таких друзей иметь. А кругом предательство и подстава. Единственный верный человек — это мама, которая стоит надо мной и говорит: «Сынок, ты будешь жить!» Она всегда была моей поддержкой.

После такого старта целый год я ездил по разным храмам, церквям, монастырям… Приставал ко всем со своими вопросами по Библии: «Почему тут так написано, а вы этому не учите? Почему свинина в Библии запрещена, а вы едите?..» «Да это для евреев», — отвечали мне. И потом я приехал в монастырь в Казани, а там есть мраморный стенд с надписью «Благодетели монастыря». Смотрю список. Вижу имена двух воров в законе (пересекался с ними). Спрашиваю рядом стоящего служителя:

— А сколько стоит, чтобы тебя сюда вбили?

— Двести тысяч.

— Что это за беспредел вы здесь устроили? Ты в Иисуса веришь?

— Верю.

— Ты веришь, что Он пришёл в наш мир, чтобы показать, как нужно жить?

— Верю.

— А помнишь, Он сказал, что, когда правая рука даёт, левая не должна знать, что делает правая?

— Это не наш грех, это грех нашего главного настоятеля. Он сказал повесить, и мы повесили.

— А если он тебе скажет на пятиэтажку залезть и подстрелить пятерых? Тоже послушаешься?

Он отошёл, фыркнул и сказал:

— Давно уже по Евангелию никто не живёт!

И я всё понял…

У меня друг был тогда: сидели в своё время вместе. Спортсмен, крутой бандюган в прошлом. Мусульманин. Тут в наш город приехал евангелист-христианин. Так вот этот друг мой решил углубиться в вопрос: сопоставил Коран и Библию и стал адвентистом. В наших кругах говорили тогда, что товарищ сошёл с ума. Интересно мне стало, и я поехал к нему. Поговорили. Расстались на том, что я сказал: «Давай мне адрес церкви своей сектантской в Казани». Друг нашёл по компьютеру адрес. Я приехал на служение. Вижу: по Библии всё, Закон Божий соблюдать стараются. Я присоединился к церкви.

Так и живу с Богом. Всё изменилось кардинально. Моя жёнушка стала единственной королевой в моей жизни. Круг друзей совсем другой. Без работы Господь тоже не оставляет. Честный труд может прокормить. Борьба с собственным «я» продолжается. Жена иногда на верный путь наставляет, подсказывает, советует. Я охотно делюсь с людьми Евангелием — благой вестью о том, что Господь принимает, прощает и изменяет.

Василий Кокорин

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Библия, книга Псалтирь 36:1-4).

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.