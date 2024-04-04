Восстановление

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Нас никто не учит, как реагировать на события, которые причиняют боль и несут хаос в нашу жизнь.

О чем курс: 🫶 Исцеление от боли: как восстановиться после утраты?

Для кого: 👨‍👩‍👦 Этот курс предназначен для любого, кто пытается справиться с болью.

Об авторе: Меня зовут Мария Вачева. Я – психолог, христианский душепопечитель. Работаю с детско-родительскими отношениями, семейными парами, подростками.

По вопросам 📲: 8-800-100-18-44

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