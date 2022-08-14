Более 60% россиян считают себя православными, атеистом называет себя почти каждый четвёртый

Почти две трети россиян (63%) считают себя православными, среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 70%, среди молодёжи 18 – 30 лет православным себя называет каждый второй (51%), свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Результаты исследования показывают, что 8% россиян исповедуют ислам, среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет мусульманином называет себя каждый десятый (10%).

По данным ФОМ, удельный вес католиков, протестантов и униатов вместе взятых составляет 2%, ещё столько же респондентов исповедуют другие религии.

Согласно опросу, почти каждый четвёртый (23%) считает себя атеистом, среди молодёжи 18 – 30 лет неверующим себя называет каждый третий (34%).

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.