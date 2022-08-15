Божий закон

Здравствуйте, уважаемая команда редакции газеты «Сокрытое Сокровище». Прошу опубликовать стихотворение, которое написала моя мама. Её уже нет с нами, а стихи, которые она писала, продолжают жить.
С уважением, Елена Закатова
Не можем без закона
Мы все на свете жить:
Иначе нам придётся
Анархии служить.
На небе был написан
Творцом один Закон,
И свято соблюдаться
Повсюду должен он.
Моральный кодекс Бога
Царит на небесах —
По всей нашей Вселенной,
Во всех иных мирах.
По этому Закону
Судимы будем мы,
Когда Христос-Спаситель
Придёт вершить суды.
Но сам Закон не может
Нас от грехов спасать:
Спасёт лишь жертва Бога,
Иисуса благодать.
Его святая сила
Спасёт нас от греха,
Когда её мы просим
У нашего Христа!
Святая кровь Иисуса
С Голгофского креста
Омоет все народы
По вере во Христа!
Закон же не спасает,
Но, указав на грех,
Нас к Богу направляет,
Прощающему всех.
Наш Бог, святой и вечный,
Не может грех терпеть.
Греша же, попадаем
Мы в дьявольскую сеть.
Там вечность потеряем,
И тусклым станет свет.
И, кто в плену обмана,
Венцом тем станет смерть!
Не может против воли
Господь людей спасти,
Из вражеского плена
Насилу увести.
Лишь заповеди Божьи
От зла нас оградят,
А со Христом возможно
Всегда их соблюдать.
Вот верная дорога —
Закон Христа прими:
Люби всем сердцем Бога
И ближних возлюби!
Ты будь послушен Богу,
Не делай зла другим,
И будет Он с тобою,
Ты вечно будешь с Ним!
Нина Николаевна Давыдова
(13.07.1938 – 14.10.2021)
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.