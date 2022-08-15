Божий закон

Здравствуйте, уважаемая команда редакции газеты «Сокрытое Сокровище». Прошу опубликовать стихотворение, которое написала моя мама. Её уже нет с нами, а стихи, которые она писала, продолжают жить.

С уважением, Елена Закатова

Не можем без закона

Мы все на свете жить:

Иначе нам придётся

Анархии служить.

На небе был написан

Творцом один Закон,

И свято соблюдаться

Повсюду должен он.

Моральный кодекс Бога

Царит на небесах —

По всей нашей Вселенной,

Во всех иных мирах.

По этому Закону

Судимы будем мы,

Когда Христос-Спаситель

Придёт вершить суды.

Но сам Закон не может

Нас от грехов спасать:

Спасёт лишь жертва Бога,

Иисуса благодать.

Его святая сила

Спасёт нас от греха,

Когда её мы просим

У нашего Христа!

Святая кровь Иисуса

С Голгофского креста

Омоет все народы

По вере во Христа!

Закон же не спасает,

Но, указав на грех,

Нас к Богу направляет,

Прощающему всех.

Наш Бог, святой и вечный,

Не может грех терпеть.

Греша же, попадаем

Мы в дьявольскую сеть.

Там вечность потеряем,

И тусклым станет свет.

И, кто в плену обмана,

Венцом тем станет смерть!

Не может против воли

Господь людей спасти,

Из вражеского плена

Насилу увести.

Лишь заповеди Божьи

От зла нас оградят,

А со Христом возможно

Всегда их соблюдать.

Вот верная дорога —

Закон Христа прими:

Люби всем сердцем Бога

И ближних возлюби!

Ты будь послушен Богу,

Не делай зла другим,

И будет Он с тобою,

Ты вечно будешь с Ним!

Нина Николаевна Давыдова

(13.07.1938 – 14.10.2021)

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.