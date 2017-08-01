Божий суд – добрая весть

Наверняка каждый человек задумывается о том, что его ждёт за порогом смерти. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», — говорится в русской поговорке. Действительно, все мы грешные, хотя и не все это осознают. А кто осознаёт — мучается от чувства вины и испытывает страх перед Богом. Так есть ли надежда для грешников? Есть. Она заключается в Евангелии, что в переводе с греческого означает: добрая весть.

Кого не вызовут на суд?

Посмотрим на библейский текст, в котором понятия Евангелия и суда упоминаются в рамках одного повествования: «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14:6, 7). Частью вечного Евангелия, Благой вести о спасении является весть о суде.

Прочитаем Евангелие от Иоанна 5:24: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь». Имеется ли здесь в виду, что человека могут судить без его присутствия или что-то другое?

В греческом подлиннике использовано слово κρίσις(крисис) — «решение, исход суда». От этого слова образовано русское слово «кризис». Однако самого слова для определения смысла текста недостаточно. Посмотрим на значение фразы, переведённой в Синодальном издании как «на суд». В оригинале это εΐς κpίσιν ( эйс крисин). Это словосочетание используется в подлиннике апостольских писаний всего четыре раза: «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии» (1 Тимофею 5:24). «К осуждению» — εΐς κpίσιν. «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2 Петра 2:4). εΐς κpίσιν — «на суд для наказания». Это не просто суд как разбирательство. Это не попытка выяснить дело человека. Речь идёт именно о наказании. И третий раз эта фраза используется в Послании Иуды 1:6: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Здесь также контекст понятен: речь идёт о тех, кого Бог содержит в узах для наказания.

Это означает прийти на суд в качестве подсудимого и услышать в отношении себя приговор «виновен и осуждён», т.е. приходить на суд для осуждения. Но верующие в Бога имеют жизнь вечную и не будут осуждены и наказаны. Вот о чём говорит Господь.

Почему верующие не будут осуждены?

Все мы предстанем на суд Христов, который является частью вечного Евангелия. Речь идёт о том, что те, кто принял Евангелие, — на этом суде не будут осуждены. Сейчас важно задать вопрос — почему?

Иисус Христос пришёл на этот суд вместо нас. Пророк Исаия использует целый ряд понятий, описывающих Божий суд, который совершился на Голгофе: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» (Исаия 53:5–10).

Итак, суд уже состоялся. Все грехи мира на момент смерти Иисуса Христа — те, что были, и те, которые продолжат твориться до конца истории земли, — все они совокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. Это значит, что суд над грехами состоялся в Жертве Иисуса Христа. Это была очень тяжёлая ноша, но Иисус Христос по Своей любви к нам её понёс. Поэтому тот, кто принимает эту Жертву, принимает ту смерть, то наказание и тот Божий суд, которые над его личными грехами в лице Иисуса Христа состоялись, и таким образом защищён от излития Божьего суда.

Логично сделать вывод, что страшный суд будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа.

Выбор

Иисус Христос даёт очень чёткое определение суда: «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Иоанна 3:19, 20). Когда Божья благодать, когда влияние Святого Духа показывает состояние человека и человек начинает понимать, что он грешен в том или в другом, — это момент его личного суда. От того, как он отреагирует — пойдёт ли к Спасителю, чтобы получить прощение и избавление от греха, или нет, — зависит, как его дело будет рассмотрено на суде.

Когда Святой дух освящает мои грехи, моё тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, прихожу ли я с покаянием к Господу? Обнаруживаю ли этот грех? Называю ли его по имени? Отрекаюсь ли от него? Прошу ли прощения за него? Если да, тогда мне нечего бояться. Вот это благая весть о суде.

Дорогие друзья, евангельская весть заверяет, что все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовал Ему свои грехи, будут оправданы, и таковым нет нужды бояться Божьего суда. Напротив, они должны с радостью думать о нём, потому что их имена прозвучат среди тех, кто войдёт в жизнь вечную.

Виталий Олийник

Статья подготовлена по Циклу программ

«Глубина Евангелия» ТРК «Три Ангела», 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.