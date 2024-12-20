Как не повестись на хитрый обман

У Бога и у нас есть враг. Мы зовём его сатаной. Это умный обольститель. Он готовит величайший обман всех времён.

Как узнать Христа?

Когда Иисус Христос придёт на Землю во второй раз (Второе пришествие), не будет никого, кто станет спрашивать, Кто это Такой.

В библейской книге Откровение апостол Иоанн говорит об этом дне так: «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око… и возрыдают пред Ним все племена земные» (Откровение 1:7).

Узнать Иисуса не составит труда. Но сможем ли мы узнать самозванцев, которые явятся накануне? Что, если нам не удастся отличить настоящего Христа от подделки? Что, если мы пойдём навстречу обманщику, полагая, что это Христос? Иисус предостерегал, что такое действительно может произойти. Вот что Он говорил: «Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или «там», — не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», — не верьте» (Евангелие от Матфея 24:23–26).

Из слов Христа ясно, что обольщения, которые начнутся в последние дни, будут очень искусными. Самозванцы, очевидно, окажутся столь умными, что почти каждый поверит им.

Как же не совершить этой трагической ошибки? Опасность не в том, что мы можем принять настоящего Христа за самозванца, а в том, что прежде, чем настоящий Христос появится в небе, мы уже будем пребывать в заблуждении, уже займём своё место под вражескими знамёнами.

Меня не проведёшь!

«Меня не так-то просто одурачить, — скажете вы. — У меня есть интуиция, благодаря которой я всегда и везде могу определить подделку».

Если вы действительно так считаете, значит, и вы среди тех, о ком я беспокоюсь. Дело в том, что наступает время, когда нельзя доверять своим чувствам, ибо проблемы, с которыми нам придётся столкнуться, мы не сможем решить с помощью интуиции или какого-то там предчувствия.

«Я узнаю его по внешнему виду», — возразите вы. Не будьте столь самонадеянны: апостол Павел сказал, что сам сатана принимает вид ангела света (см. 2 послание коринфянам 11:14), и если это так, то он может принять и облик Христа. И примет его! Повторяю: не надейтесь, что определите Его по внешнему виду.

«Я определю по голосу», — ещё раз возразите вы. Но голосу нельзя доверять. Лисица в басне тоже говорила мягким голосом.

«Я просто почувствую, где правда, а где ложь», — упорствуете вы. Но вот один мудрый человек сказал: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Библия, книга Притчей 14:12).

Нельзя доверять своей способности отличать правду от лжи.

«Если Он сотворит какое-то чудо, я пойму, что это настоящий Христос», — приводите вы ещё один аргумент. Погодите, разве вы забыли, что лжехристы могут творить «великие знамения и чудеса»? Помните?

Апостол Иоанн говорит о «бесовских духах, творящих знамения» (книга Откровение 16:14). Пособник сатаны будет совершать «великие знамения» и даже сможет «огонь низводить с неба на землю пред людьми» (книга Откровение 13:13).

Надеюсь, теперь вы поняли, что нельзя верить и чудесам и что они-то и могут оказаться самыми опасными проделками сатаны.

«Если он будет цитировать что-нибудь из Писания, я пойму, что это настоящий Христос», — скажете вы. Но разве вы забыли, что, когда сатана искушал Иисуса в пустыне над Иорданом, он уже приводил строки из Писания? Значит, нельзя доверять и этому.

Отношение к Писанию

Но как же тогда определить самозванца? Есть только один путь: посмотреть, как он обращается со Словом Божьим, как использует Писание, ибо пророк Исаия сказал: «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Библия, книга пророка Исаии 8:20).

Настоящий Христос не станет искажать Писание. Он не будет противоречить ему, не скажет, что пришёл изменить его, даже не попытается посеять хотя бы малейшее сомнение в авторитетности написанного Слова Божьего.

Знаете ли вы, что только благодаря этому Иисус и опознал сатану, когда противоборствовал ему в пустыне? Пришедший к Христу был подобен ангелу и говорил, как ангел, но когда он начал искажать библейские строки, когда начал злоупотреблять ими, Иисус узнал в нём Своего врага.

Да, настоящий Христос будет говорить в полном соответствии с написанным Словом Божьим, и благодаря этому вы сможете Его узнать, если хорошо знакомы с Библией.

Каким будет второе пришествие Иисуса?

Но это ещё не всё: настоящий Христос не только будет говорить согласно с Писанием, но и вернётся на эту землю в согласии с ним.

Мы читаем, что Иисус покинул эту землю, вознесясь на облаке, и что точно так же Он вернётся: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Библия, книга Деяния Апостолов 1:9–11).

Иисус сказал, что Его пришествие будет подобно молнии, и, значит, Его нельзя будет не увидеть: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:27).

Кроме того, Христос сказал, что, когда вернётся, с Ним придут «все святые Ангелы» (Евангелие от Матфея 25:31).

Не забывайте и того, что сказал о Его пришествии Иоанн, а именно: «Узрит Его всякое око» (книга Откровение 1:7).

Согласно апостолу Павлу — и это очень важно помнить, — Иисус даже не коснётся земли, а верные будут восхищены на облаках Ему навстречу. Читаем: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17).

Бог так подробно рассказал нам об этом, чтобы мы не обманулись. Сатана станет выдавать себя за Христа, он попытается сам представить Его Второе пришествие, но Бог не позволит ему в точности его воссоздать.

Наша проблема

Я полагаю, теперь-то вы видите, в чём состоит наша проблема. Если мы не знаем Библию, то как сможем определить, что кто-то цитирует или использует её неверно? Если мы не знаем Библию, откуда нам знать, каким именно образом вернётся настоящий Христос? Если мы не знаем Библию, как сможем определить обманщика? Что удержит нас и не даст поклониться шарлатану, быть может, самому сатане? Что не позволит нам принять его за Христа?

Теперь вы, наверное, понимаете, как опасно пренебрегать исследованием Библии, понимаете, как рискованно оставлять изучение Слова Божьего кому-то другому и не знать его самому?

Наступают дни, когда вы можете встретиться с великолепным существом, которое будет выдавать себя за Иисуса. Если вы доверитесь глазам, то увидите перед собой настоящего Христа; если

доверитесь ушам, услышите настоящего Христа; если решите довериться всем своим чувствам, опять-таки вам покажется, что перед вами настоящий Христос. Но если вы доверитесь Слову Божьему, вы тотчас увидите, что перед вами ряженый самозванец, о котором говорил Иисус!

Весь ужас заключается в том, что миллионы людей и не подумают прибегнуть к такой проверке: их заворожит яркая харизма; они доверятся своим чувствам и впадут в заблуждение. Ещё до того, как появится настоящий Христос, почти все преклонят колени перед обманщиком, будучи уверенными, что поклоняются своему Спасителю.

Дорогие читатели, исследуйте Библию самостоятельно. Если вы не знаете, с чего начать, присоединяйтесь к Школе Библии. Вы поймёте, что можете с молитвой самостоятельно читать и понимать Божью книгу. Это, вероятно, лучшее, чему можно научиться в жизни. Это те знания, которые смогут защитить вас от великого обмана.

Подготовил Егор Стасов