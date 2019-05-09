Божья победа

Отгремели раскаты Великой войны.

Уцелевшие в них возвратились сыны.

Уцелевшие дочери встретили их —

Победителей славных, таких дорогих.

Много вёсен прошло с той далёкой поры.

Опустели почти ветеранов дворы.

Уже внуки своих поднимают детей

Там, где деды с боями к одной шли мечте.

Небо мирное, россыпи над головой,

Под ногами — земля, не окоп боевой;

А вдали горизонт — и прозрачен, и чист —

Не багровой завесой пожарищ укрыт.

Бог победу в Великой войне даровал

Тем, кто грудью бесстрашно страну закрывал,

Тем, кто шёл, невзирая на кровь и на боль,

Тем, кто жертвовал тихо геройски собой.

Сколько смерти и грязи, разлук и утрат

Опустилось на плечи советских солдат!

Только Богу известно, какою ценой

Счёт оплачен, что выставлен был той войной.

Ты, Господь, помоги никогда не забыть

То, что было тогда… Что ещё может быть,

Если люди Земли, наконец, не поймут,

Что обязаны счастьем Тебе одному?!

Если бы все земляне познали Тебя,

Если бы возлюбили Тебя — не себя,

То и не было б войн никогда на Земле,

А все славили бы Иисуса в хвале!

Ирина Лаврухина,

г. Ливны, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.