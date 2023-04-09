«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» (Библия, книга Откровение 1:8).

Есть только Бог, дающий жизни свет,

А человек — недолгое явленье.

Но он живёт так, словно Бога нет,

Так, словно он творец, а не творенье.

Быть значит быть и не переставать,

Кто есть, тот есть, и это неизменно.

Кто может быть и быть другим давать?

Лишь Бог один, Создатель всей Вселенной.

Что в бесконечной жизни сотня лет?

А нам и сотни не прожить на свете.

Того, кто думал, что он есть, уж нет,

И прах его развеял в поле ветер.

С тех пор, как сами выбрали маршрут,

Мышленье люди поменять не могут,

Не понимая, что они живут

Внутри пространства, созданного Богом.

Мы все среди Его земных чудес,

Но выбираем не Его дорогу.

Он вечно Сущий, Тот, Кто вечно есть,

А человек присвоил имя Бога.

Он знает, краткий проживая век,

Чем завершится жизнь его земная,

Но говорит безумный человек:

«Я точно есть, а есть ли Бог, не знаю».

Открыло небо двери для людей,

Но двери сердца у людей закрыты.

Источник жизни — Бог, иди и пей!

Но каждый ищет своего корыта.

Мир самозванцев думал, что он есть,

Решив, что боги смертными бывают.

Ещё шумит палата номер шесть,

Но дверь палаты время запирает.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.