Что делать, если ваш брак дал трещину

В голову всё чаще закрадываются мысли о прекращении отношений… Как быть?

Людям свойственно больше замечать негативные моменты, чем позитивные. И это касается любой сферы жизни: работы, воспитания, церкви, семьи. Мы больше говорим о том, что нас беспокоит и тревожит, чем о том, что радует. Это отражает нашу естественную склонность, которая возникла в результате грехопадения, когда нам стал присущ фокус на негатив. И мы как будто забываем очень важный принцип: акцент на негативе к успеху не приведёт. А вот реализация сильных сторон, их развитие — это правильный путь.

Фокусируйтесь на сильных сторонах

Если вы переживаете в своих отношениях сложный период, попробуйте отвлечься от событий «неправильных» и сосредоточить своё внимание на том, что у вас «хорошо и правильно». Ориентируйтесь на сильные стороны и возможности, а не на ошибки и слабости.

Факторы разрыва отношений

Все мы нуждаемся в душевной близости. Человек принимает решение развестись, когда утрачивает всякую надежду на восстановление супружеских отношений, на перемену ситуации, на то, что всё ещё может разрешиться. Вот ключевые факторы разрыва отношений:

1. Неудовлетворённые нужды. Люди долгое время не получают желаемого — того, что они хотят иметь с близким человеком. Например, кому-то хочется, чтобы его супруг чаще поддерживал тактильный контакт или был более организованным и пунктуальным, другому — чтобы супруг или супруга были более экономны и бережливы. Если эти желания не удовлетворяются долгое время, они постепенно перерастают в токсичное поведение в смысле реакции человека на соответствующие неудовлетворённые потребности. Слишком долгое нереализованное желание вызывает чувство горечи, злости, неполноценности и может привести к серьёзным трудностям.

2. Привычки. Нам свойственно действовать шаблонно. И это шаблонное поведение может привести как к успеху, так и к краху, в том числе, в отношениях. Вот почему огромное значение имеет способ, с помощью которого супруги решают свои проблемы. Пары могут практиковать нездоровые формы поведения, которые создают ощущение безуспешности попыток разрешения конфликта (конфронтация, отстранение), либо правильные способы решения конфликтов, улучшающие ситуацию (сотрудничество). Токсичное поведение, которое постепенно отравляет отношения, может привести пару к окончательному решению разрушить семью.

3. Кризис. Во многих случаях — это период супружеских измен, когда один супруг решается на измену или полный разрыв, а другой думает, как это пережить. Это период, когда критическими в плане восстановления отношений будут последующие несколько дней или недель.

Изменения в отношениях начинаются тогда, когда проблема рассматривается с ракурса, подчёркивающего положительные стороны брака. Стоит взглянуть на семью с новой перспективы, и это приведёт к новым возможностям!

Рассматривайте не негативные стороны вашего брака, от которых вы хотите отказаться, а позитивные, продуктивные, которые хотите сохранить.

Маленьким детям можно сказать: «Не бегайте!» (запрет). А можно скомандовать: «Ребята, здесь мы идём спокойно!» (утверждение). Исследования показывают, что добиться желаемой реакции эффективнее путём описания желаемого поведения, нежели запретом нежелательного поведения.

Фокусируйте внимание на нынешней ситуации, требующей решения, а не на прошлой или, тем более, будущей.

Некоторые рекомендации для кризисных семей

1. Вспомните время, когда проблема отсутствовала, когда вы прекрасно ладили друг с другом. Что отличало вас тогда? Возможно, вы больше времени уделяли семье и детям / больше улыбались / были терпеливее? Вспомните мелкие, но важные детали, которые вы утеряли и постарайтесь вернуть их.

2. Допустим, что в ваших отношениях всё плохо, и вы не можете вспомнить ни одного приятного момента из вашей семейной жизни. Тогда ответьте сами себе на такой вопрос: если бы Бог совершил чудо в вашей жизни и проблема во мгновение ока исчезла, что бы у вас изменилось? Представьте, что вы просыпаетесь завтра утром и в ваших отношениях с мужем полное взаимопонимание. Какой вы будете в это утро? Что у вас будет иным? Вероятно, вам захочется широко улыбнуться, сделать что-то особенное для своего супруга, почувствовать себя счастливой. Тогда начните прямо сейчас это практиковать. Возможно, ваш муж грубо себя ведёт, раздражается, упрекает. Но всё же попробуйте. Когда вы сами совершите попытку положительно изменяться, это решение поможет изменить ситуацию в целом.

3. Вспомните какую-нибудь текущую проблему и по шкале от нуля до десяти оцените её актуальность. 0 — проблема отсутствует, 10 — её крайняя степень. Что, по-вашему, необходимо изменить, чтобы этот показатель снизить на 1 – 2 значения? Если ваши конкретные действия приведут к снижению уровня остроты проблемы, продолжайте это практиковать и далее.

Неиссякаемый источник любви

В Священном Писании Бог множество раз повторяет мысль о готовности быть со Своими детьми, заботясь и помогая им ежедневно. Бог есть мощный ресурс мудрости, понимания, Он — неиссякаемый источник любви и надежды для всех, кто ищет у Него помощи.

Подготовила Наталья Лазорива