Такие разные, но вместе

У мужчин и женщин есть определённые потребности. Муж и жена становятся очень счастливыми в браке, если эти потребности вовремя удовлетворяются. Клинический психолог Ольга Лебедева рассказывает, в чём заключаются главные потребности мужчин и женщин.

Потребности мужчин в семье

Мужчина в браке, как правило, нуждается в уважении и оценённости со стороны женщины. Он желает нести ответственность за семью, быть сильным и авторитетным. Ему важно получать восхищение от своей женщины и проводить достаточно времени в компании друзей. Две главные потребности мужчины — это быть нужным и быть свободным. Мудрая женщина может удовлетворить их. Мужчине же важно найти здоровый баланс между потребностями быть нужным и быть свободным.

Потребности женщин в семье

Женские потребности, как и мужские, многочисленны, но главными из них являются потребность в близости и потребность в безопасности. Интересно, что, нуждаясь в этом, женщины начинают слишком сильно привязывать к себе мужчин — настолько, что те начинают чувствовать несвободу. Удовлетворяя свои потребности, женщины не должны ограничивать мужчин.

Другая ошибка, которую может совершить женщина по отношению к своему мужчине, это начать неконструктивно помогать ему в исполнении его чисто мужских обязанностей или даже замещать его в этом деле. Как тут мужчине почувствовать свою нужность?

Как узнать о потребностях?

Главное место, где человек может узнать об особенностях и потребностях противоположного пола, это семья. В семье такое обучение происходит самым естественным образом. Поэтому лучшее, что могут сделать родители для детей, это дать им полную гармоничную семью, где роли между мужем и женой распределены правильно.

Интересно, что чем больше у ребёнка братьев и сестёр, тем легче ему будет во взрослой жизни строить коммуникации и со своим, и с противоположным полом и понимать свои и чужие потребности. Семья — главное место, где узнаются потребности людей противоположного пола.

Почему мужчинам и женщинам трудно понять друг друга?

Мужчины и женщины разные физически, эмоционально и психически настолько, что их сложно даже сравнивать. Тем не менее, женщины часто подходят к ожиданиям и желаниям мужчин со своей, женской, точки зрения. Они пытаются дать мужчинам то, в чём нуждаются сами, не осознавая, что мужчины совершенно другие существа с другим набором потребностей. Так же поступают и мужчины по отношению к женщинам. Это называется механизмом проекции. И в этом видится один из основных корней многих проблем в браке.

Мужчины и женщины, проецируя друг на друга свои чувства, эмоции и желания, провоцируют семейные конфликты.

Как удовлетворить потребности партнёра в семье? Для начала потребности друг друга надо хотя бы знать. Если в родительской семье необходимые знания не были получены, то неплохо заняться самообразованием, прежде чем создавать семью.

Советы для женщины

Жена не должна брать на себя роль лидера, защитницы, добытчицы и кормилицы семьи — иначе она как бы даёт своему мужчине понять, что он не нужен, что она может справиться и без него. Мужчина хочет быть покровителем и защитником, и женщина не должна оспаривать его право.

Мужчина, живя от задачи к задаче, покоряя одну вершину за другой ради своей женщины и всей семьи, ждёт от неё благодарности и восхищения. Поэтому женщине для удовлетворения мужской потребности в нужности важно быть благодарной мужчине и выражать свою благодарность понятным ему образом, то есть обязательно вербально и без обесценивания.

Женщина не должна препятствовать мужчине, если тому хочется побыть одному. В этом заключается его потребность в свободе. Одиночество бывает необходимо ему, чтобы пережить какие-то тяжёлые чувства или сильные эмоции.

Советы для мужчины

Чтобы удовлетворить главные женские потребности, мужчине достаточно делать несколько простых шагов: слушать, поддерживать и интересоваться чувствами своей жены, ведь эмоциональная близость строится на доверии, честности и регулярном контакте.

Безопасность строится на стабильности, надёжности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому мужчине важно быть опорой, то есть выполнять обещания, не уходить от трудных разговоров, брать на себя ответственность за семью. Также для женщины многое значат совсем маленькие жесты со стороны мужчин: комплимент, помощь по кухне, романтический вечер, которые наглядно продемонстрируют ей, что её ценят, уважают её мнение, поддерживают её цели и не унизят в моменты слабости.

Не все супруги имеют желание удовлетворять потребности друг друга. Это происходит по разным причинам, но следует помнить, что если люди стремятся к благополучию брака и счастью семьи, то восполнение потребностей мужа/жены будет добровольным, радостным и приятным занятием. Важно не переставать учиться понимать друг друга.

Статья составлена по материалам программы

«Мужчина и женщина: потребности» телеканала «Три Ангела». Смотрите видео на сайте 3angels.ru.