Брак приносит более долгосрочное счастье, чем сожительство

Оказывается, что брак имеет явное преимущество над сожительством. Это преимущество — счастье.

Цитируя исследования из the Journal of Happiness Studies — рецензируемого журнала, посвящённого научному пониманию субъективного благополучия, Сьюзан Пинкер пишет в издании The Wall Street Journal, что счастье для взрослого человека напрямую коррелирует с браком. В заголовке статьи Сьюзан Пинкер говорится: «В гонке за долговременным счастьем женатые и замужние выигрывают».

Исследования показывают, что супружеские пары особенно счастливы в первые годы своего брака. И, хотя счастье для супружеских пар, кажется, ослабевает в середине брака, когда дети и карьера вызывают стресс, уровень счастья возвращается к пожилым людям, которые смогли выйти из суеты после этапа воспитания детей.

Как отмечает Пинкер в своей статье, брак, вероятно, приносит больше удовлетворения, чем простое совместное проживание, из-за «уровня приверженности», который он требует. Люди находят удовлетворение, зная, что «у них кто-то есть и им есть, на кого положиться во многих вопросах».

Молер завершает своё обсуждение, указывая, что эти выводы о браке совпадают с библейской перспективой. По его словам, совместное проживание не удовлетворяет людей так, как брак, потому что мужчины и женщины не предназначены для простого сожительства. Бог создал их для брака, и Он разработал брак, чтобы отразить Евангелие — Его собственную приверженность Своему народу, Его собственный завет с нами, запечатанный кровью Христа.

Из-за этого завета мы можем с уверенностью знать, что мы под Божьей защитой и опорой. И это знание приносит совершенно новый уровень радости, который даже брак не может дать.

По материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.