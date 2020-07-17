Будь счастлив счастьем ближнего

135 лет прошло со дня рождения русской писательницы Анны Петровны Зонтаг. Слышали ли вы о ней? А было время, когда каждая добропорядочная семья старалась приобрести для своих детей её книги. Что так привлекало в творчестве Анны Зонтаг?

Анна Петровна родилась 17 июля 1785 г. в Тульской губернии. С одиннадцати лет, после смерти матери в 1797 году, она воспитывалась вместе со своим дядей В. А. Жуковским, который был немного старше неё. Девочка получила прекрасное домашнее образование. По совету Жуковского, и пользуясь его наставлениями, Анна начала свою литературную деятельность. На всю дальнейшую жизнь самые близкие тесные дружеские отношения остались между поэтом и его подругой детских игр и забав.

Жуковский, которого в 1817 году назначили учителем детей императора, горячо интересовался вопросами воспитания, а потому всячески поощрял литературную деятельность своей племянницы, давая ей советы в письмах: «У вас много в душе богатства, в уме ясности и опытности; вы имеете решительный дар писать и овладели русским языком… Как умная мать, которая знает своё ремесло, ибо выучена ему любящим сердцем, здравым умом и опытом, пишите о том, что знаете сами в науке воспитания… Передайте свою тайну другим матерям: поле, которое можете обработать, неограниченно и неистощимо. Для распространения и приведения в порядок мыслей своих загляните в лучшие книги воспитания и нравственной философии, а потом бросьте их и пишите своё. Вы не обманетесь и не обманете других, ибо напишете своё, взятое из существенной жизни, и только обдуманное простым умом, не отуманенным предрассудками и умствованием», — писал Жуковский. Этому совету Зонтаг следовала всю жизнь.

Анна Петровна исходила из того, что детям нужна полезная книга, которая разовьёт в ребёнке нравственное и религиозное чувство, возбудит любознательность, удовлетворит воображение, сообщит общеполезные сведения о ремёслах, хозяйстве, животных и растениях. Нравственные уроки детям (проповедь доброты, бескорыстия, предостережение против лени и расточительства, тщеславия, лицемерия и жеманства) Зонтаг преподносит в виде наглядных примеров.

В начале 1830-х годов выходят первые книги Анны Зонтаг, предназначенные как для детей, так и для взрослых. У Анны Петровны было обыкновение без одобрения ребёнка не пускать написанное в печать. Так что первыми слушателями её произведений непременно были дети.

Зонтаг поднимала проблемы семьи и любви к ближнему, показывая, как должны быть близки между собой взрослые и дети, как открыты их души друг для друга, насколько ценен опыт умного и нравственного наставника.

Повести и сказки Зонтаг благодаря простоте и задушевности приобрели в своё время большую известность. Особый успех имела составленная ею «Священная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового Завета». Книга вышла большим тиражом и сразу же завоевала огромную популярность, выдержала 9 изданий и получила Демидовскую премию. Написанная доступным языком, она знакомила детей с библейскими сюжетами. Анна Петровна, издав «Священную историю» для детей, явилась пионеркой в этом деле — из профессиональных рук духовенства писание учебников по Закону Божию переходило в руки матери, знающей детскую душу.

Теперь, к сожалению, книги Зонтаг сделались библиографической редкостью. Чтобы прикоснуться к творчеству писательницы, предлагаем вам один рассказ из «Священной истории» для детей.

Пастухи Вифлеемские

В сию ночь весь Вифлеем был погружён в глубокий сон; не спали только некоторые пастухи, стерёгшие в поле стада свои. Они были добрые люди. Души их были чисты и ясны, как сияющее над ними безоблачное небо; кротки и спокойны, как охраняемые ими агнцы; они были просты и откровенны, как жители сёл; невинны и набожны, как юноша Давид, здесь же некогда пасший овец своих.

В эту ночь пастухи сии увидели перед собою Ангела, во всём блеске сияния небесного. Они испугались, но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость для всего Израиля. В ночи сей, во граде Давидовом, родился Христос Спаситель! Вы узнаете Его, найдя младенца, обвитого пеленами и лежащего в яслях!» После сего пастухи увидели с Ангелом благовестником бесчисленное множество Ангелов, славящих Бога священным пением: «Слава в вышних Богу и на земле мир, к человекам благоволение!» Ангелы скрылись в пучине небесного света, и темнота ночная снова водворилась вместе с тишиной.

«Пойдёмте в Вифлеем! — говорили пастухи друг другу в радостном восторге. — Пойдём! Увидим сами то, что Господь возвестил нам!» Они вошли в знакомую им пещеру; там нашли они Иосифа и Марию, и при слабом свете светильника увидели Божественного Младенца, лежащего в яслях. Они подошли к Нему и смотрели на Него с тихим, безмолвным благоговением. Мария и Иосиф, полагавшие, что о рождении младенца, кроме них, никому не было известно, удивились, видя, что оно возвещено было вошедшим к ним пастухам. Пастухи рассказали им о виденном им явлении. Вероятно также, что Мария и Иосиф сообщили пастухам обо всём, что касалось до новорождённого; ибо они вышли из пещеры, славя и благодаря Бога за всё виденное и слышанное, и пересказывали о сём всем своим знакомым. Мария же соблюла в сердце своём всё сказанное о Младенце.

1837

Подготовила Елизавета Черникова

(с использованием материалов статьи О. В. Кирьяновой)

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.