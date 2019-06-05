Как понять Пушкина?

(ко дню рожденья великого поэта)

Произведения Александра Сергеевича Пушкина спустя столетия продолжают волновать душу и вдохновлять. Однако, десятилетиями воспитанные в духе атеизма, не знающие Священного Писания и элементарных основ христианства, современные читатели не способны к полноценному восприятию творчества поэта. Пример его духовного поиска достоин тщательного изучения. Предлагаем вам подборку статей о Пушкине ищущем, борющемся, мятущемся и находящем успокоение у «Владыки дней», о Пушкине, сказавшем: «Не допускать существования Бога — значит быть ещё более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге».

Знаете ли вы, что есть у Пушкина неопубликованная поэма, в написании которой он искренне раскаивался, «всячески истребляя её списки, выпрашивал, отнимал и сердился, когда ему напоминали о ней»? О чём так сожалел великий поэт, чья недолгая по сегодняшним меркам жизнь сочетала в себе разгул и неистовство с умудрённостью и просветлённостью? Читайте в захватывающей статье: А.С. Пушкин – «Умнейший человек России»

На смену богохульным дерзостям молодого Пушкина пришло познание того, каким спасительным якорем является вера для мятежного суетного человека: «Стократ блажен, кто предан вере…» О духовном пути великого поэта читайте в статье: Поэзия Александра Сергеевича Пушкина

Друг Пушкина князь Вяземский писал: «Пушкин постоянно указывал мне на недостаточное моё знание… Священного Писания. Он убедительно настаивал на чтении мною книг Ветхого и Нового Завета». Разве можно «глаголом жечь сердца людей», не причастившись прежде к вечным глаголам Всевышнего?

Из какого источника черпали мудрость великие? «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше…» Как закончил свою мысль Пушкин, читайте в статье: Есть книга, в которой всё сказано

В чём, по словам Пушкина, правы англичане, и какую книгу великий поэт читал со своими детьми? Читайте – Выдающиеся люди говорят о Библии

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2019 г.