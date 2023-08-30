Будет хорошо, но не сразу и не всем

Что ждёт нашу Землю согласно древним пророчествам?

Относительно недавно я не на шутку увлеклась травами, начала погружаться в тему, общаться с травниками и сочувствующими. И обнаружила, что у большинства из них схожее мировоззрение. Они верят в матушку-Землю, какие-то потоки энергии… Землю они планируют превратить в цветущий сад, веря, что сознание у людей постепенно изменится и армия «зелёных» будет расти.

Всегда были люди, которые верили в установление на Земле прекрасного царства любви и гармонии. Своими силами, добрыми делами, синергией.

Библия прямо говорит: «Земля и все дела на ней сгорят» (2 послание Петра 3:10). Это не значит, что не нужно теперь сажать деревья и превращать свой уголок в цветущий сад. Но нужно знать, чем закончатся наши труды. Бог не скрыл этого. Библия ясно говорит, что будет тысячелетнее царство, но будет оно не здесь, на Земле, а на небесах.

Очень скоро Господь Иисус придёт. Он сказал: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Библия, книга Откровение 22:12). Мир стоит на пороге этого великого события. Многие не ведают о нём. Они надеются на прекрасную жизнь на зелёной земле. А Бог говорит, что всё будет уничтожено огнём.

Недавно мы с детьми пошли прогуляться к Голубому озеру — чудесному местечку в лесу. Чудесному, если бы не одно но. На протяжении всего пути вдоль лесной дороги навалены кучи мусора. Дачники вывозят туда свой хлам, нетрезвые отдыхающие оставляют отходы… Я пыталась оценить, что можем сделать мы, чтобы улучшить ситуацию, и приуныла, видя масштабы загрязнения. Тогда я спросила детей: «Теперь вы понимаете, почему Господь вынужден будет уничтожить землю огнём?» Только огонь поможет нашей планете, превратившейся в настоящую свалку. Господь скорбит о том, что сделали люди с Его некогда прекрасным творением. Потому в Библии и сказано: «И пришёл гнев Твой и время… погубить губивших землю» (Библия, книга Откровение 11:18).

Когда Иисус придёт во второй раз, Он возьмёт спасённых в небесный край, где для них приготовлено место. «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3).

Тысячу лет искупленные проведут в небесах, а потом Новый Иерусалим (тот самый «город золотой») опустится на Землю, грех будет окончательно уничтожен, и вот тогда-то начнётся на нашей планете новая прекрасная жизнь. Так говорит Библия.

Иоанн, автор последней книги Библии (Откровение), так описал показанное ему Богом: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (книга Откровение 21:1–4).

Словами нельзя выразить красоту новой земли и Нового Иерусалима. Апостол Павел восклицает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (Библия, 1 послание коринфянам 2:9).

Там не будет слёз и болезней. Мы будем полны энергии. Река жизни и плоды дерева жизни будут освежать и обновлять наши силы.

Библия полна обещаниями о доме, который приготовлен для нас. Пророк Исаия пишет об этом: «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения — в пределах твоих» (Библия, книга пророка Исаии 60:18). Не будет более насилия. Не будет больше страха. Лишь мир, гармония и любовь! Этот дух будет распространяться и на животных: «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому… Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Библия, книга пророка Исаии 11:6, 7, 9). Все животные станут вегетарианцами. Никто не будет убивать и не будет убиваем.

В этом городе не нужны будут замки и решётки на окнах. Не воют сирены, нет опасений за свою безопасность и безопасность детей.

Земная атмосфера будет пропитана благоуханием прекрасных цветов, повсюду будет слышно пение птиц.

Для людей, достигших вечности, откроется доступ к новым мирам и миллиардам неизведанных планет. Самые грандиозные цели и мечты человек сможет воплотить в жизнь. Никогда в вечности люди не будут изнывать от тоски и скуки, никогда человек не скажет, что жизнь для него перестала быть интересной. Жизнь на новой земле никогда не закончится, там не будет кладбищ и похоронных процессий. Люди проживут тысячу лет, и это будет только начало жизни, сотни тысяч лет — и это будет начало жизни. Вечность не имеет конца.

Нередко у читателя этих удивительных откровений Библии возникает сомнение в реальности описанного. Но Бог никогда не обманывает и не вводит в заблуждение. Он сказал Иоанну: «Се, творю всё новое… Напиши; ибо слова сии истинны и верны» (Библия, книга Откровение 21:5).

Бог говорит нам, что на этой земле мы просто пришельцы и странники. Не нужно прикипать к земному всем сердцем и жить так, как будто вечности нет. Господь говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?” Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея 6:31–33). И ещё: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Библия, Послание колоссянам 3:2).

Жизненная суета не должна поглощать нас настолько, чтобы мы потеряли из виду вечную цель, настолько, чтобы мы не могли остановиться для молитвы и общения с Жизнедателем. «Странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного» (Библия, 1 книга Паралипоменон 29:15).

Ожидающие лучшей Отчизны и живущие в соответствии с этим ожиданием будут обитать на новой земле. Те же, кто «не заботились иметь Бога в разуме» (Библия, Послание римлянам 1:28) и связывали все свои планы и надежды только с земной жизнью, не войдут в чудесный город: «И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Библия, книга Откровение 21:27).

Бог желает спасти каждого. Он приглашает всех к Себе, не желая кого-либо потерять. Его сердце нежно привязано к каждому из нас. Он отдал Своего Сына на страдания и смерть, чтобы мы перестали страдать и жили вечно. Попросите же Христа быть вашим личным Спасителем, потому что только Он — Путь к вечной родине.

Дорогой читатель, если Дух Божий побуждает тебя доверить свою жизнь Господу, если ты желаешь жить на новой земле, то помолись:

Отец Небесный, благодарю Тебя за чудесную надежду на новую землю. Я так хочу жить там, где нет страданий и смерти, где нет ежедневной борьбы за выживание. Боже, я хочу узнать Тебя и строить отношения с Тобой. Я не хочу всё своё внимание сосредотачивать только на земном. Мне нужен Ты! Прости и помилуй ради Сына Твоего Иисуса. Аминь.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.