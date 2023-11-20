Была кем угодно, только не собой

Ещё несколько лет назад мимо Анжелики сложно было пройти, не обратив на неё внимание. Сейчас вы поймёте почему.

Моя дорога к Богу была долгой и извилистой, я как будто шла окольными путями. Мама с детства водила нас (хоть и нерегулярно) в ныне запрещённую религиозную организацию. Иногда мы и в православную церковь заходили помолиться. Я что-то слышала о Боге, но всё равно была далека от Него.

Я три раза была замужем, всё искала своё счастье. У меня трое детей — старшие сыновья и младшая дочка.

На религиозные собрания мы ходили через центр города. Там часто стояла женщина и предлагала духовную литературу. Хотя в организации инакомыслие, самостоятельное исследование и сравнение не поощрялись, мы всё равно с удовольствием читали книги и газеты, которые брали у той женщины. По воскресеньям мы ходили в собрание, а по субботам читали дома адвентистскую литературу. Нам очень нравились эти издания. Они касались сердца, всё было понятно простому человеку.

Однажды я предложила маме перестать ходить на воскресные встречи, потому что учение организации меня смущало. Вместо этого было решено читать по субботам дома.

Потом куда-то исчез человек, через которого мы получали газеты «Сокрытое Сокровище». А мы уже так привыкли к ним! Мама стала искать способ и дальше получать газету. Она позвонила по номеру телефона, указанному в газете, и описала ситуацию. Вскоре к нам приехал человек и привёз очередной номер газеты. Человеком этим оказался адвентистский пастор. Мы спросили его о церкви, а в субботу всей семьёй пришли на служение, и нас радушно приняли.

Я выглядела в то время так, что смотрели на меня, мягко говоря, с удивлением: вычурная причёска, яркий макияж, короткое платье, декольте, татуировки… Но никто не подошёл и не попрекнул меня. Я думаю, меня бы это оттолкнуло.

Меня и мама пыталась остепенить, и даже старший сын мог сказать: «Мама, куда ты в таком коротком?» А я держалась за это своё яркое «я». И детей воспитывала по принципу: неважно, как ты выглядишь, важно, что у тебя внутри. Старший сын пошёл по моим стопам. Я лично подарила ему на день рожденья набор тату, воплотив через сына свою мечту быть татуировщицей. Он меня «красивой» сделал, а я — его. Он начал заниматься тату, пошёл хороший заработок. Ему нравилось. Он в то время играл в рок-группе, носил на голове ирокез. Был таким неформалом в цепях и в коже. Как мама научила — выражать своё «я», невзирая на мнение окружающих.

Когда мы стали ходить в церковь, сын резко изменился. Однажды, когда меня не было дома, он читал какую-то христианскую книгу и вдруг, по рассказу бабушки, упал на колени, расплакался и сказал: «До меня дошла истина». Я не предала случившемуся особого значения, списала всё на эмоциональность и впечатлительность. Но Максим стал углубляться в истину. Он хотел узнать о Боге всё, сравнить все религии. Ходил с другом и в православную церковь. Я видела, как сын меняется на глазах. После крещения он стал писать музыку и сочинять стихи. И это уже были песни о Боге. Записал несколько альбомов.

Готовясь к крещению, Максим много беседовал с пастором. Тот указал сыну на библейский текст: «…не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмён. Я Господь» (книга Левит 19:28). Узнав, что Бог не поддерживает татуировки, Максим решил завязать с этой деятельностью, хотя она приносила неплохой доход. Он позднее сочинил песню «Радикально». В ней есть слова: «Радикально пора менять взгляд на этот мир, радикально заполнять пространство духовных дыр. Радикально пора изменить себя. Радикально — ведь по-другому нельзя». Сейчас сыну 22 года. Он собрался поступать на богословский факультет, чтобы стать пастором.

Наблюдая за тем, какие изменения происходят в жизни сына, как Бог его благословляет и ведёт, я не могла оставаться равнодушной. Опыт Максима вдохновил меня. Я постоянно слушала его новые песни, и Бог потихоньку менял моё сердце.

Я переживала, что мне будет сложно радикально изменить жизнь. Как я буду без старых добрых гулянок с выпивкой, без нецензурных выражений (я на стройке работала)? Но первые мои сомнения были насчёт субботы. Соблюдение субботы стало первым и очень трудным шагом к радикальным переменам. Я тогда работала без выходных, боялась потерять доход. Но я знала, что четвёртая заповедь говорит о том, что в субботу нужно воздерживаться от работы и посвящать этот день Богу. Я перестала работать в субботу и ощутила благословения этого дня: стала спокойнее, в деньгах при этом не потеряла.

К моему удивлению, некоторое время спустя мат стал резать мне слух, и я даже делала замечания строителям, пресекая нецензурные выражения. А они прислушивались! Я меньше стала встречаться со старыми друзьями. Но жизнь, хоть и без допинга, стала ярче. Круг общения изменился. Это просто другой мир. Добрые, бескорыстные люди, готовые помочь, поддержать. Я в восторге от них, меня тянет в их общество. Я обрела настоящую духовную семью, познакомилась с живым Богом, Который делает плохих людей хорошими, а хороших — лучшими.

Вот такое влияние Божье. Я раньше думала, что никогда не надену ничего длиннее колена. «Не заставите!» — думала я. Но никто и не заставлял. Изменения происходили постепенно.

Дорогие, не бойтесь изменений, непонимания, насмешек. Не привыкайте к плохому, ищите лучшего, а лучшее — с Богом.

Когда сын раньше спрашивал меня: «Ты что, не хочешь жить вечно?», я искренне отвечала: «Не хочу! Нажилась уже, не надо мне такой жизни». А когда я пришла к Богу, то обрела смысл жизни. Я очень хочу жить вечно! Жить в мире без слёз, страданий и боли. Именно это обещает Господь любящим Его. Как я хочу, чтобы эту радость испытала не только я, но и мои близкие, и друзья! Ради этого я живу.

Анжелика Таций

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Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.