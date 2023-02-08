Были ли великаны?

Периодически появляются новости о том, что найдены останки людей-великанов, а потом тишина: ни костей, ни информации. Так существовали ли исполины?

В 2008 году весь мир облетело известие об обнаружении в Боржомском ущелье Грузии гигантских костей. А теперь тишина. В разных точках мира раскапывали людей-великанов, гигантские орудия труда, но где они теперь? Создаётся впечатление, что все артефакты, вступающие в противоречие с теорией дарвинизма, куда-то исчезают.

Для людей, знакомых с Библией, существование великанов — это вовсе не сенсация. Священное Писание не один раз упоминает гигантов.

Первое упоминание мы встречаем в книге Бытие: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Бытие 6:4).

Люди много толкуют о том, кто же такие «сыны Божии». Некоторые даже считают, что ангелы соблазнились, увидев, как красивы земные женщины. Но, похоже, всё гораздо прозаичнее. Помните историю о том, как Каин убил своего брата Авеля? Так вот, Каин отвернулся от Бога и поселился вдали от родителей. У Евы же родился ещё сын — «Сиф, потому что, [говорила она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (книга Бытие 4:25). Со временем потомки Сифа (сыны Божии) стали брать в жёны женщин из рода Каина (отсюда дочери человеческие).

Согласно Библии, людьми внушительного роста были и потомки Рефаимов:

«Она считалась землёю Рефаимов; прежде жили на ней Рефаимы; Аммонитяне же называют их Замзумимами; народ великий, многочисленный и высокий, как [сыны] Енаковы» (книга Второзаконие 2:20, 21).

«Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот, одр его, одр железный, и теперь в Равве, у сынов Аммоновых: длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужеских» (книга Второзаконие 3:11).

Поясним, что одр — это кровать, а локоть составляет от 38 до 47 см. В приведённом тексте речь идёт о мужском локте. Девять локтей — это около 4 метров. Ничего себе кроватка!

Наверняка вы слышали о могучем великане Голиафе, победу над которым одержал пастушок Давид. Он описан так: «И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди» (Библия, 1 книга Царств 17:4).

Кстати, если после Всемирного потопа столь рослые люди были скорее исключением, чем правилом (у некоторых из них было по шесть пальцев на руках и ногах), то в допотопные времена и люди, и растения, и животные были крупнее. По этой причине размеры Ноева ковчега предлагается не измерять в локтях современного человека: в то время локоть был значительно больше.

Интересная это тема — великаны…

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.