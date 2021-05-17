Центр семейного образования: мечта становится реальностью

Семейная форма образования — осознанный выбор десятков тысяч родителей, которые ответственно и заинтересованно относятся к вопросу обучения и воспитания своих детей. Кто-то обучает детей самостоятельно, а кто-то посещает различные репетиторские центры. Мы побеседовали с руководителем такого центра, находящегося в г. Йошкар-Оле, Альфиёй Кошкиной.

— Как у вас построен процесс обучения?

— К обучению мы подходим гибко, стараемся, чтобы весь процесс был комфортным как для учеников, так и для родителей. По желанию ребёнок может полный учебный день заниматься в группах, а может посещать только некоторые предметы, по остальным же заниматься дистанционно. Когда родители обращаются к нам, мы проводим диагностику, беседуем с ребёнком и родителями, после чего рекомендуем форму обучения: индивидуальную по определённым предметам или групповую.

Дети занимаются по всем школьным предметам, включая уроки труда, физкультуры, музыки и рисования. Мы помогаем нашим детям подготовиться к сдаче промежуточной аттестации.

— В чём, на ваш взгляд, преимущества семейного образования?

— Во-первых, есть индивидуальный подход к ребёнку. В государственной школе учителю сложно уделить внимание каждому ученику.

Во-вторых, для верующих семей важно, чтобы детям не навязывали атеизм и другие чуждые им ценности. Наш центр выбирают те, кто предпочитает изучать с детьми Библию.

— А как вы воспитываете христианское мировоззрение?

—У нас ежедневно проходит урок мудрости и еженедельно урок по изучению Библии в группах (по желанию родителей).

— Ваш центр существует уже несколько лет. Чего вам удалось достичь за эти годы?

— Мы начали работать в 2016 году. За это время численность детей увеличилась в 4 раза. Родители рассказывают о нас своим родственникам и друзьям. Много учеников из многодетных семей. Последние два года остро встал вопрос с помещением, потому что кабинетов не хватает.

Мы с детьми несколько лет молились о том, чтобы у нас появилось отдельное здание. И два года назад нашлись спонсоры, которые приобрели для нашего центра двухэтажное здание в парковой зоне, на окраине города. Когда-то в этом здании была школа. Мы сделали реконструкцию. Сейчас необходимо провести отопление и электричество, отделать помещения. Родители активно помогают и жертвуют на ремонт. В этом здании мы планируем открыть многофункциональный центр.

— Значит, есть и другие проекты? Какие?

— Здесь будет располагаться Центр семейного обучения «Гармония жизни». В будущем мы планируем открыть школу с государственной лицензией, проводить занятия с дошкольниками, семейные консультации, детские праздники. Кроме того, хотим организовать деятельность по обучению здоровому образу жизни: открыть вегетарианскую столовую и магазин здоровых продуктов, клуб скандинавской ходьбы и кабинет массажа. Это социальный проект для жителей нашего города.

— Есть ли какие-то сложности с подготовкой здания?

— Здание долгое время не использовалось, поэтому многое пришло в негодность. Мы заново установили лестничные марши, сделали перегородки в кабинетах. Сейчас отштукатурен первый этаж и закуплена часть оборудования для тёплых полов. Необходимо купить недостающие трубы и котлы, сделать тёплые полы, провести электричество. К сожалению, работа остановилась, потому что недостаёт средств. Поэтому будем благодарны за любую финансовую помощь. Мы молимся за всех дарителей. Пусть Бог благословит каждого, кто пожертвует хоть какую-то сумму.

«Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (Библия, 2 послание коринфянам 9:7).

Беседовала Людмила Яблочкина

Пожертвовать средства на строительство центра можно на сайте cv12.ru. Там же можно найти всю информацию о проделанных и запланированных работах.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.