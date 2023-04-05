Стыдно ли быть верующим?

Какие ассоциации у вас возникают, когда вам говорят о ком-то, что это человек верующий, христианин? Сегодня мы беседуем с Андреем Александровичем Качалаба, который не прячет веру где-то «глубоко в душе», но с радостью делится ею с окружающими.

— Андрей Александрович, вот вы красивый мужчина, в расцвете сил. И при этом вы человек верующий. Для некоторых это странное сочетание. Многие считают, что верующие — непременно какие-то блаженные, недоученные, чудаковатые… Что для вас значит быть христианином?

— Спасибо за комплимент, но годы летят, а я стараюсь, живя, быть полезным. Для меня, в первую очередь, важно быть просто хорошим человеком! Я вырос на Кавказе, и такие понятия, как честь, достоинство, совесть, честность, для меня — не пустой звук. Нужно быть порядочным человеком. А когда хороший человек ещё и христианин — это просто прекрасно, потому что Христос не был забитым, удручённым или обиженным. Он был Царём царей, хоть и в человеческом облике, и всегда сохранял царственное достоинство.

Мне кажется, что представление о верующем человеке как о недоученном или «блаженном» — это наследие атеистического прошлого. Впрочем, сама система в те годы не давала христианам возможности полноценно обучаться, на них устраивали травлю и т. д. А спустя годы учителя порой просили прощения у своих верующих учеников за то, что притесняли их.

Как-то в Пятигорске, где я жил и учился, мне довелось встретиться с двумя моими учительницами. Так вот, они были сильно удивлены тому, что у меня хорошая семья, я не пью, не курю, хорошо выгляжу (с их слов). А когда вспомнили моих одноклассников, то, к великому сожалению, оказалось, что один уже умер от передозировки наркотиков, другой — в тюрьме, третий пьёт, четвёртый уже развёлся и т. д. Получается, из всех моих близких друзей именно «забитый» верующий христианин оказался вполне благополучным человеком, гражданином, семьянином и даже пастором.

Если ты понимаешь, что Бог — это наш Творец и Отец, а мы — Его дети, то с Ним нужно строить отношения и вести себя соответственно. Истинное христианство учит быть порядочным, мудрым и успешным для славы Божьей! «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа…» (Библия, Послание колоссянам 3:23).

— Как же вы пришли к Богу? И кто для вас Бог?

— Я родился в христианской семье. Когда мне было 10 лет, мои родители, тётя и старший брат приняли крещение в Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Полноту и красоту библейской евангельской истины нам открыл пастор Михаил Георгиевич Олейник. Он был очень посвящённым человеком, любил Библию. Мой отец всегда присутствовал на этих интересных встречах, где мы исследовали Библию. С тех пор он не переставал ходить в церковь. В этом году ему будет 90 лет!

Я уже тогда любил встречи верующих: мы играли на гитарах, пели, посещали дома престарелых и детские дома с концертами и программами. Мне тогда очень хотелось быть, как Михаил Георгиевич: мне нравилось, как он проповедует и хорошо знает Библию. Тогда я решил, что буду пастором. В 1994 г. я крестился, а в 1995 г. пошёл в армию. После двух лет службы я забыл о своём детском желании стать служителем церкви. На тот момент у меня уже было немало строительных специальностей, и я трудился с верующими в г. Ставрополе. Но Михаил Георгиевич предложил мне поехать учиться в Заокскую Духовную академию. Я не очень представлял себя пастором, но помолился и решил попробовать.

Учась в академии, я встретил свою будущую жену Лиану; вот уже почти 24 года мы вместе и счастливы. Во время учёбы я понял, что хочу служить людям и Богу!

Кто для меня Бог? Это Величайшая Личность, но не далёкая от меня и не безразличная ко мне. У меня много опытов с Богом: Он спас мне жизнь, помогал, творил чудеса и отвечал на молитвы… Я ощущаю, что Он рядом, и очень дорожу этой связью, делаю всё, чтобы не перейти на поверхностные или сухие религиозные отношения с Ним. Моя мама часто говорила: «Бойся потерять Божье благословение». Вот этим принципом я и живу.

— А откуда такая уверенность, что Бог есть? Может, были в жизни какие-то события, которые убедили вас в том, что Бог — не просто религиозный вымысел?

— В детстве я всегда видел добрый пример матери-христианки: мама была очень порядочной, трудолюбивой и духовной. Позднее, в армии, у меня было много личных опытов с Богом, это было слишком нереальным, чтобы списать произошедшее на случайность или совпадение. Это было прямое вмешательство Бога. Именно в армии Он мне открылся по-особенному. Там у меня был духовный подъём, я за три месяца прочитал всю Библию и видел, как Бог благословляет меня и моего друга Володю Веревку (он тоже сегодня пастор церкви). Вот так, шаг за шагом, проходило моё духовное становление.

Учась в академии, я проходил практику в Железноводске. Там мы с женой попали в очень серьёзную аварию, лежали в больнице, были переломы… Но Бог сохранил нам жизнь, и я понял, что это не просто так: значит, мне предстоит ещё послужить Господу и быть полезным людям. И делать это нужно хорошо.

Будучи молодым пастором, я услышал огромное количество потрясающих опытов и историй о том, как Бог проявляет Себя в жизни людей. Бог велик, и это — истина!

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? Тем из них, кто считает себя верующим? Тем, кто не определился? А, возможно, и тем, кто смеётся над верующими?

— Я хочу пожелать всем людям оставаться людьми с большой буквы, невзирая ни на что. Это труд, но он того стоит. Христос нам оставил прекрасный пример достойной жизни, давайте подражать Ему. Если ты позаботишься о Божьем, Он позаботится о твоём — это истина!

Если просить у Бога мудрости, Он непременно её даст, пошлёт на вашем пути хороших людей, добрых советчиков, друзей… Никто не отменял трудолюбия. С ним можно многого добиться. Я верю, что если человек старается, то Бог спешит благословить этого труженика.

Христианам хочу пожелать не опускать рук и не отчаиваться на духовном пути. Доверяйте Богу, и Он вас поддержит.

Тем, кто не определился со своей верой, я говорю: не робейте, вы ничего не потеряете, доверяя Богу, и это не пустые слова.

А насмешникам напомню, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Настанет день, когда справедливость восторжествует. Не пришлось бы тогда опускать глаза.

Я продолжаю служить Богу в церкви, мне нравится работать с людьми — и с бабушками (они такие молодцы), и с молодёжью (я очень вдохновляюсь от общения с ними). Продолжаю проводить программы, вести YouTube-канал «Пастор Андрей Качалаба», где проповедую о Христе, о Его любви, о чудесах, которые происходят в жизни людей, которые Ему доверяют.

Спасибо вам за газету «Сокрытое Сокровище». Многие её любят и ждут, в ней нет политики и рекламы, но есть надежда и много интересного. Вместе мы можем сделать больше!

Пусть в жизни каждого человека Бог откроется лично и благословит каждого, пусть будут мир и согласие! Давайте помогать другим людям и твёрдо верить: Господь скоро придёт!

Беседовала Александра Третьякова

Сотни видео с Андреем Качалаба здесь:

youtube.com/@PastorKachalaba