Часовых дел мастер

Кто починит сломанные часы?

Рассказывают, будто давным-давно дочь получила в подарок от отца дорогие часы. Они были единственные в своём роде, а сделаны были известным мастером.

Шло время. Девочка выросла, расцвела, вышла замуж. Отца её уже не было в живых, но его подарок — те самые часы — дочь бережно хранила.

Но однажды часы встали… Женщина весьма опечалилась: для неё это были не просто часы, а память об отце. Она отнесла сломанные часы в мастерскую в надежде, что их смогут починить.

— Ничем не могу помочь, — сказал работник, — часы ремонту не подлежат.

Расстроенная женщина стояла, сквозь слёзы глядя на часы, и только теперь обратила внимание на надпись с обратной стороны часов: это было имя мастера, который их сделал. А вдруг?

Непросто было отыскать этого человека, но женщина сделала это. Ей повезло: мастер был в почтенном возрасте, но всё ещё в своём уме и с неплохим зрением. Женщина протянула ему часы, не говоря ни слова… Мастер узнал их! Ещё бы: это была его работа!

— Думаю, до завтра я управлюсь, — сказал он. — Приходите после обеда.

На следующий день сияющая женщина держала в руках подаренные отцом часы. Они исправно показывали время.

— Благодарю вас! Как вы их починили? Мне же сказали, что они не подлежат ремонту! — сказала женщина.

— Я сделал эти часы, и я знал, как их можно починить!

Пусть эта история напоминает нам о том, что, даже если все вокруг говорят, что ничего уже сделать нельзя, Бог говорит: «Я Создатель всего, и Я знаю, как всё можно исправить!» Порой мы сами подобны часам, поломавшимся от трудностей жизни. Но не стоит забывать, что у нас есть Мастер — любящий Господь, в Чьих руках мы можем восстать к жизни, обрести новые силы и новый смысл, чтобы радоваться самим и радовать других, чтобы снова исправно работать!

Пересказала Елизавета Черникова