Чего ищет душа?

Чего ты ждёшь от жизни? Чего ищешь? Счастья? Любви? Принятия? Мудрости? Мира? Я знаю, где найти всё это.

Начну с притчи. Один человек владел огромной коллекцией картин, в которой находились работы знаменитых художников. У него был сын, которого забрали на войну. Через некоторое время коллекционер узнал, что молодой человек погиб, защищая товарища. Отец тяжело переживал утрату.

Однажды на пороге его дома появился юноша, который оказался тем самым солдатом, которого сын коллекционера спас от смерти.

— Он часто рассказывал мне о вас, — сказал солдат. — Я знаю, что мне нечем вас утешить, однако, думаю, что вам было бы приятно иметь это… — И с этими словами молодой человек достал портрет сына, который он сам написал.

Коллекционер прослезился, увидев, что солдату удалось передать характер его сына. Мужчина поблагодарил, принял подарок, повесил его в гостиной и подолгу смотрел на него — чаще, чем на картины знаменитых мастеров.

Через несколько лет коллекционер умер, а в газетах появилось объявление об аукционе, на котором все картины должны были уйти с молотка.

Настал день, когда аукционист объявил:

— Аукцион начнётся с портрета сына. Делайте ставки, господа.

Ответом было полное молчание, затем раздался голос:

— Простите, но мы пришли, чтобы купить работы знаменитых художников.

Но аукционист настаивал:

— И всё же первым делом с молотка пойдёт портрет сына. Давайте начнём со ста долларов. Кто больше? Делайте ставки, господа.

Все стали возмущаться, но ведущий продолжал:

— «Сын». «Сын». Кто купит «Сына»?

И тут вышел старенький садовник коллекционера и сказал:

— Я куплю. Но я беден и могу поставить только 10 долларов.

— Итак,10 долларов за портрет сына. Кто больше, господа?

Все сердито молчали.

— Кто поставит 20 долларов?

Опять молчание.

— Десять долларов раз, десять долларов два, десять долларов три. Продано.

Человек на первом ряду нетерпеливо закричал:

— Переходите уже к коллекции!

Но аукционист опустил молоток:

— Господа, аукцион окончен. Согласно завещанию, вся коллекция картин, а также поместье и всё имущество переходит к человеку, который купил портрет сына.

Эта история напоминает о библейском тексте: «Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (Библия, 1 послание Иоанна 5:12). Сын Божий — это Иисус Христос. И всё в Нём.

А ты имеешь Сына? И что значит иметь Сына? Ведь может показаться, что Сын как будто и не нужен: нужны Его благословения, Его защита, то доброе, чем Он может наделить… А Сам Сын не очень и интересен. Это как брак по расчёту: не столько муж нужен, сколько его имение.

Представь, что нет рая, нет прекрасных плодов и неземных жилищ, а Христос есть. Нужен ли будет Он тебе, если к Нему приложением не идут все заветные блага? Что ты выберешь — рай без Христа или Христа без рая?

Истина в том, что, обретая Сына, человек обретает и всё остальное.

Тебе нужно богатство? — «Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда» (Библия, книга Притчей 8:18).

Успех? — «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Библия, книга Иисуса Навина 1:8).

Власть? — «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Евангелие от Матфея 28:18).

Любовь? — «Любовью вечною Я возлюбил тебя» (Библия, книга пророка Иеремии 31:3).

Мир? — «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Евангелие от Иоанна 14:27).

Счастье? — «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Библия, книга Псалтирь 143:15).

Истина? — «Я есмь путь и истина и жизнь» (Евангелие от Иоанна 14:6).

Жизнь? — «Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (Библия, 1 послание Иоанна 5:12).

Воскресенье? — «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Мудрость? — в Сыне «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Библия, Послание колоссянам 2:3).

Избавление от тягот жизни? — «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Прощение? Освобождение от вины? — «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Библия, книга пророка Исаии 44:22).

Свобода? — «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Евангелие от Иоанна 8:36).

Чего бы ты ни искал и ни хотел в жизни, тебе нужен Христос. Потому что только в Нём ты найдёшь полноту. Не альтернативу, не заменитель, не суррогат! А именно самое настоящее, именно то, чего ищет душа. С приходом Христа всё меняется. Христос приносит с Собой всё.

Тарас Осин

Если ты ещё не знаешь Христа, но прочитанное сегодня коснулось твоего сердца, помолись:

Отец Небесный, я ещё не знаю Тебя, не знаю Твоего Сына Иисуса Христа. Но верю, что Ты знаешь меня давно. Я прошу: покажи мне Свой характер, расскажи о Своей любви. Войди в мою жизнь, в моё сердце. Ты видишь пустоту, которую ничто земное не в силах заполнить. Мне нужен Ты, потому что только в Тебе полнота и все источники жизни и настоящего счастья. Я прошу, Господи, чтобы мой порыв и поиск не ограничились этой молитвой. Дай мне открыть для себя Библию — Твоё письмо людям, помоги понять её, уяснить смысл жизни и продолжать свой земной путь осмысленно и с любовью. Господь, Ты нужен мне! Молитва моя во имя Иисуса Христа. Аминь.

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.