Можно ли заработать вечную жизнь?

Sola Scriptura — только Писание!

Sola Fide — только вера!

Sola Gratia — только благодать!

Solus Christus — только Христос!

Soli Deo Gloria — одному Богу слава!

Продолжаем серию статей, посвящённую фундаментальным принципам протестантского богословия. Сегодня мы поразмышляем о вере и её связи с делами. Что важнее в вопросах спасения — вера или дела?

Существуют две опасности, которых дети Божьи, и особенно те, кто только начал доверяться Его благодати, должны остерегаться. Во-первых, не следует думать, что согласия с Богом можно достичь посредством своих дел. Пытающиеся достичь святости через соблюдение закона своими силами обрекают себя на неудачу. Всё, что человек делает без Христа, осквернено эгоизмом и грехом. Только благодать Христа, получаемая через веру, может сделать нас святыми.

Не менее серьёзно заблуждение, будто вера во Христа освобождает человека от необходимости соблюдать Закон Божий и что, поскольку мы становимся причастниками благодати Христовой только по вере, наши дела не имеют никакого отношения к нашему искуплению.

Однако обратите внимание, что послушание — это не просто формальное исполнение требований, а служение, совершаемое по любви. Закон Бога является выражением Его Божественной природы. Когда любовь владеет сердцем человека, когда он обновлён по образу Бога, создавшего его, над ним исполняется обетование Нового Завета: «Вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их» (Евреям 10:16). А если закон написан в сердце, то разве это не окажет влияния на жизнь? Послушание, совершённое по любви, есть верный признак принадлежности Христу. В Писании сказано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его»; «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины» (1 Иоанна 5:3; 2:4). Вера не освобождает человека от послушания. Она приобщает нас к благодати Христа, которая даёт нам силу для послушания.

Мы не заслуживаем спасения своим послушанием. Бог даёт спасение даром, и оно принимается верой. Послушание есть плод веры. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нём нет греха. Всякий, пребывающий в Нём, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» (1 Иоанна 3:5, 6). Таким образом испытывается наша вера. Если любовь Божья живёт в нас, наши чувства, мысли, намерения и поступки будут в согласии с волей Бога, выраженной в Его святом законе. «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен» (1 Иоанна 3:7). Мерилом праведности является святой Божий Закон, состоящий из Десяти Заповедей, данных на Синае.

Так называемая вера во Христа, которая освобождает человека от необходимости повиноваться Богу, — есть лишь самонадеянность. «Благодатью вы спасены через веру» (Ефесянам 2:8). Но «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова 2:17). В конце Своей земной жизни Иисус заявил: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 15:10). В Писании сказано: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди… Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:3, 6).

Условие получения вечной жизни остаётся таким же, каким оно было всегда и каким оно было в Раю до грехопадения наших прародителей, — это полное послушание Закону Божьему, совершенная праведность. Если бы вечная жизнь была предложена на каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополучию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечения греха, несущего с собой нескончаемые беды и страдания.

Из-за греха мы наследуем падшую, греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. По своей греховности и порочности мы не в силах в совершенстве исполнять Святой Закон. Но Христос открыл нам путь к спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы, однако Его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов и дать Свою праведность. Если вы отдаёте себя Ему и принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили. Более того, Христос изменяет сердце; Он вселяется в ваше сердце, так как вы доверились Ему. Вам необходимо через веру поддерживать эту связь с Христом и постоянно подчинять Ему свою волю. Если будете пребывать в этом состоянии, Он произведёт в вас перемены. И тогда с Христом, действующим в вас, вы будете способны проявлять тот же самый дух и творить добрые дела — дела праведности и послушания.

Итак, в нас самих нет ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет ни малейшего основания для самовозвышения. Единственная надежда — это вменяемая нам праведность Христа и та праведность, которая есть результат действия Его Духа в нас и через нас.

Рассуждая о вере, необходимо иметь в виду следующее: принимать неоспоримые факты ещё не значит проявлять настоящую веру. Существование всемогущего Бога, истинность Его Слова — это факты, которые не может всерьёз оспаривать и отрицать даже сатана и его воинство. Библия говорит: «И бесы веруют, и трепещут» (Иакова 2:19). Но это не та вера, которой ожидает от нас Бог. Истинная вера проявляет себя в делах любви и очищает душу — это не только признание Слова Божьего, но и подчинение Ему своей воли и полная самоотдача покорившегося и привязавшегося к Нему сердца. Такая вера обновляет человека и приводит к восстановлению в нём образа Божьего. До этого человек не повиновался, да и не мог повиноваться Закону Божьему. Теперь же его радуют Святые Заповеди. Теперь праведные требования Закона исполняются в нас, живущих «не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).

Есть те, кто познал всепрощающую любовь Христа и всем сердцем желает быть сыном или дочерью Бога. Однако они видят своё несовершенство, свои недостатки и поэтому склонны усомниться в том, что их сердца обновлены Духом Святым. Не впадайте в отчаяние. Нам ещё не раз придётся повергаться к ногам Христа и оплакивать свои промахи и ошибки. Но мы не должны падать духом. Даже если враг побеждает, мы не оставлены и не отвергнуты Богом. Нет, Христос находится пред лицом Господа, чтобы ходатайствовать за нас. Иоанн, возлюбленный ученик, говорил: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, Праведника” (1 Иоанна 2:1); «Сам Отец любит вас» (Иоанна 16:27). Молитесь, утверждайтесь в вере! Разочаровавшись в своих силах, доверяйте силе нашего Искупителя и Целителя наших душ.

Чем ближе вы к Христу, тем больше недостатков увидите в своём характере, потому что духовное зрение обостряется. Сознание своей греховности побуждает идти к Тому, Кто всегда может простить. Когда душа, чувствующая свою беспомощность, ищет Христа, Он открывается ей в Своём могуществе. Чем сильнее мы сознаём свою нужду в Нём и в Слове Божьем, тем более возвышенные представления мы будем иметь о Его характере, и тем полнее будем отражать Его образ.

Эллен Уайт, «Путь ко Христу»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.