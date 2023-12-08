Помните, как ответил Дядя Фёдор на вопрос Печкина: «Мальчик, а ты чей будешь?»? «Я сам по себе мальчик. Свой собственный». А ты, читатель? Ты чей?

Что хочу, то и делаю!

Мы расположились на поляне и готовились к обеду, как вдруг хлынул дождь. Все с визгом побежали по машинам. А так как некоторые добирались общественным транспортом, в машинах стало тесно. «А ну, прыгайте в багажник!» — скомандовал мой муж детям, запихивая к нам в машину новенького. Дети потеснились, кто-то перебрался в багажник. Новенький никак не мог поместиться на водительское кресло, потому что его упитанные ножки не пролезали под руль. Втиснулся в итоге, кряхтя и бухтя, что он жирный. Есть такое: 90 кг в 10 лет — это вам не шутки.

С этим пареньком мы познакомились час назад, всячески пытались вовлечь его в мероприятия, но он ни в какую не шёл на контакт. А тут деваться некуда (на улице дождь), пришлось ему вливаться в коллектив. Мальчик оказался очень разговорчивым и, не стесняясь, вещал о том, как зависит от телефона, как любит вкусно, много и вредно поесть… Он очень важно, по-взрослому так, сказал: «Я хочу жить с размахом, на широкую ногу. Живём один раз. Не надо ни в чём себе отказывать. Я себе хозяин: что хочу, то и делаю»… Похоже, он транслировал не свои мысли, а рассуждения, услышанные от старших. Эдакое жизненное кредо.

А посмотришь на этого толстячка и понимаешь: он себе совсем не хозяин. Он раб дурных привычек и извращённого аппетита.

Как ни крути, а раб

Людям нравится ощущать себя хозяевами собственной жизни. До поры-до времени… Пока они не понимают, что занимаются самообманом: внушают себе, что они свободны, будучи рабами. Рабами похоти, удовольствий, дурных привычек, денег, славы… Осознание этой несвободы приходит со временем, если вообще приходит.

Как правило, людям чуждо понятие «раб Господень». Почему-то при жизни мало кто хочет жить в соответствии с этим званием, зато на надгробиях часто красуется надпись: «раб Господень» или «раба Господня». Только поздно уже.

Апостол Павел написал: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?» (Библия, Послание римлянам 6:16). Есть только два варианта.

Я свой или Твой?

Вот интересный текст из Библии: «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (книга пророка Исаии 43:1). Вот, оказывается, чей я. Представьте себе раба, невольника. Однажды некто выкупает его из рабства и говорит: «Иди, ты свободен». Если раб — человек благодарный, то он ничего не пожалеет для освободившего его (особенно, если это освобождение стоило кому-то жизни, как это было со Спасителем Христом). А иной может сказать: «Не нужна мне свобода. Меня и тут неплохо кормят» и гордо остаться рабом. Возможно, навеки. Бог даёт выбор, Он силком никого не тащит к Себе. Каждый решает сам.

Вы не свои

Раб Божий — больше, чем привычное словосочетание. Это новая жизнь, новые привычки, новое поведение. Нельзя стать рабом Божьим и остаться прежним. Бог говорит то, что многим очень не хочется слышать: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Библия, 1 послание коринфянам 6:19, 20).

Если мы хоть немного проникнемся величием жертвы, принесённой Богом для того, чтобы отнять человека из лап дьявола, то нашей естественной реакцией будет: «Господи! что повелишь мне делать?» (Библия, книга Деяния Апостолов 9:6). И ещё один вопрос естественно возникает: «Господи, чего мне делать не следует?»

Физические законы

Наше духовное состояние теснейшим образом связано с состоянием физическим. То, что мы едим, в каких количествах, в какое время, непосредственно влияет на организм в целом и на мозг в частности, а, следовательно, на наше настроение, поведение, общение с Богом и людьми. Человек, чей организм постоянно занят переработкой тяжёлой и нездоровой пищи, не склонен думать о духовном. Мозг человека, проводящего весь день в душном помещении, не снабжается должным образом кислородом и не может полноценно работать. Что происходит в организме человека, пьющего недостаточно воды? Подсевшего на кофе (самый настоящий наркотик)? Ведущего малоподвижный образ жизни?

Наши тела Бог назвал храмом, в котором Он желает обитать. На что похож наш храм? Выметен ли он, прибран ли?

Награда рабам чрева и рабам Божьим

Библия предупреждает, что в последнее время «люди будут… невоздержны, … более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 послание Тимофею 3:2–4). Какая же участь ждёт рабов похоти, чревоугодников, живущих на полную катушку и не помышляющих о горнем? «Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (Библия, Послание филиппийцам 3:19).

Рабам же Божьим уготовано вот что: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе всё» (Библия, Послание филиппийцам 3:20,21).

К стыду многих верующих скажу, что встречаются атеисты, которые проявляют воздержание и следят за своим здоровьем — хотя бы для качественной жизни здесь, на земле. А называющие себя верующими и стремящиеся в вышние обители порой так увлекаются духовным, что забывают, что Господь говорил и о вполне себе физических вещах. Например, сотворив человека, Бог чётко озвучил перечень того, чем ему следует питаться. Пренебрежение законами здоровья — грех против собственного тела. Раз уж мы рабы Господни, то будем послушны Ему во всём, а не только в том, что приятно нашей плоти.

Без перекосов

Давайте только без фанатизма. Здоровый образ жизни может стать религией и вытеснить Бога. Человек, строго следующий законам здоровья, но при этом не любящий ближних, в какой-то момент потерял ориентир и сбился с пути. Те же, кто кричит, что любовь — это наше всё и не важно при этом, как мы живём, что едим и пьём, кричать будет недолго: обычно инфаркт таких очень отрезвляет. Впрочем, бывают те, кого и инфаркты не вразумляют.

Нельзя отделить физическое от духовного. Они не существуют раздельно. Желаю всем быть рабами Божьими. «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Библия, 1 послание коринфянам 6:20). Когда захочется какой-нибудь гадости, вспоминайте, что вы не свои, что вы куплены дорогою ценою.

Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.