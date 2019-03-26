Почему я верю в воскресение умерших

В новостях часто появляются сообщения о страшных автокатастрофах. То здесь, то там происходят ДТП — в какой-то степени это стало привычным и вызывает, в лучшем случае, сочувствие к погибшим и их близким. Но вот новостной сюжет сменился следующим, и наше внимание переключается так же легко, как каналы телевизора.

Совсем другое дело, когда видишь последствия трагедии воочию. В ноябре мне пришлось ехать в Волгоград на автомашине. Километров за сто до места назначения мы увидели страшную картину: передняя часть легковушки всмятку под КАМАЗом, задняя — на трассе, на асфальте лужи крови, накрытые покрывалами тела погибших. По дороге разбросаны подушки — значит, люди были в дальней дороге.

Позже я нашла информацию об этом ДТП в интернете. Водитель, на большой скорости совершая обгон, не успел завершить манёвр и врезался в КАМАЗ. Погибли четыре человека, из них два ребёнка.

Остаток пути я размышляла о хрупкости человеческой жизни. Вот так живёт человек, строит планы, спешит куда-то, и в один момент жизнь может оборваться. Ради чего тогда всё это? Что ждёт нас за порогом смерти?

Я — верующий человек. Я верю, что Библия — это Слово Божье, Его письмо, адресованное человечеству. Значит, там должен быть ответ и на этот вопрос. Давайте поищем его вместе.

Что говорит Библия о жизни после смерти

«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Псалом 145:4).

«Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают… и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чём, что делается под солнцем… Всё, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екклесиаста 9:5, 6, 10).

Получается, после смерти человек не может знать, что происходит с его близкими, не может контролировать их жизнь — Библия ясно говорит об этом. А как же бессмертная душа? Оказывается, такого словосочетания в Слове Божьем нет! Более того, Библия говорит о смертности души: «Душа согрешающая, та умрёт» (Иезекииля 18:4).

Тогда возникает вопрос, а что же такое душа?

Что такое душа?

Впервые это слово встречается в Библии в повествовании о творении: «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной… И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так» (Бытие 1:20, 24).

А далее мы читаем о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7). Обратите внимание, что во всех этих текстах употребляется словосочетание «душа живая». На древнееврейском языке это звучит как «нефешхайя», что значит «живое существо».

ПРАХ + ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ= ДУША ЖИВАЯ

Мы видим, что при сотворении человека «живая душа» получилась от соединения «праха земного» и «дыхания жизни». В этот момент человек стал личностью, обладающей разумом, памятью, сознанием, волей.

В момент смерти происходит обратный процесс: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Екклесиаста 12:7). То есть живая душа (человек) минус дыхание жизни (дыхание от Господа) равно прах земной (безжизненное тело).

ЖИВАЯ ДУША – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ = ПРАХ ЗЕМНОЙ

Слова «дыхание жизни» и «дух» обозначены одним и тем же древнееврейским словом «руах», которое можно перевести как «движение воздуха», «ветер», «бриз», «дыхание ноздрей», «дыхание рта», «жизнь», «энергия жизни». Как видим, это вовсе не бестелесная субстанция, обладающая сознанием и характером умершего человека. Это просто данная Богом жизненная энергия.

В Библии смерть часто сравнивается со сном: «А человек умирает и распадается; отошёл, и где он?..Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иова 14:10, 12).

А вот, пожалуй, самые пессимистичные библейские тексты: «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти… Всё идёт в одно место: всё произошло из праха и всё возвратится в прах» (Екклесиаста 3:19, 20).

Надежда есть!

Так что же теперь? Всё заканчивается смертью, как нас учили в советской школе? Для чего тогда мы живём? Слово Божье даёт ответ и на эти вопросы.

Иисус Христос сказал у гробницы умершего Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Иоанна 11:25). Это славная надежда, которой жили многие поколения христиан. Спаситель поднимет из могил Своих последователей так же, как однажды пробудил от смертного сна Лазаря. Вот как пишет об этом апостол Павел: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:13–18).

Иисус сказал Своим ученикам, а в их лице и всем нам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:3). Он обещал вернуться и взять к Себе всех, кто любил Его, ждал встречи со Спасителем и остался верен Ему. Эта надежда может стать и твоей, дорогой читатель!

Я не знаю, были ли погибшие в ДТП в Волгоградской области христианами и есть ли у них надежда на воскресение. Страшно, когда люди уходят из жизни, не успев примириться с Богом, не успев принять спасение от грехов, дарованное Иисусом Христом. Это самое важное дело, которое человек может совершить. Мы не знаем, что нас ждёт завтра, поэтому не медли, дорогой друг! Тогда ты сможешь воскликнуть вместе с многострадальным Иовом: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иова 19:25–27).

Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.