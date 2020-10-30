Человек: инструкция от создателя

Бог не только сотворил человека, но и оставил ему «инструкцию по эксплуатации». Есть то, что для нас оптимально и полезно. Есть то, что позволительно и допустимо. А есть то, что медленно или быстро убивает нас. Богу небезразлично не только наше духовное, но и физическое здоровье, ведь в здоровом теле — здоровый дух.

Были у меня жигули «четвёрка». Заправлять я их мог чем угодно и где угодно. Даже палёный бензин моя старушенция безропотно принимала. Пахло плохо, ехалось не очень, но, как говорится, карбюратор всё стерпит. А вот попробовал бы владелец лексуса или инфинити так же поиздеваться над своей машиной. Им бы потом слесари в сервисе сказали много ласковых слов. Потому что, когда инженер проектировал двигатель этого лексуса, он потратил не один день и не одну ночь на расчёты, эксперименты, опыты. Знал он всё про крутящий момент, компрессию в цилиндре и всё то многое, что отличает лексус от жигулей. Потому заповедал инженер-разработчик в паспорте своего творения не лить низкокачественное дешёвое топливо в бензобак хорошей иномарки.

К чему это всё? А к тому, что человеческий организм является венцом творческой инженерной мысли. Разработчик этого шедевра тоже написал подробную инструкцию с указанием того, что для нашего тела хорошо, а что плохо.

Если мы откроем Библию (ту самую подробную инструкцию), то в 11 главе книги Левит очень подробно описано, чем можно «заправлять» наш организм, а чем не стоит. Для справки, даже такие привычные в наших краях свинья, кролик, сом и налим попадают в запретный список. Поразительно, что даже в церкви об этом не говорят. Почему Бог счёл нужным так подробно передать людям правила «заправки»? Да потому что Он лучше, чем кто-либо другой, знает, как мы устроены. Он Сам творил и созидал нас.

Странно, что человеку хватает разума и ответственности не лить 76-й бензин в бак мерседеса, а на столе у нас порой оказываются такие вещи, которые и пищей-то назвать сложно.

Особенно преуспели в этом наши соседи из стран Востока. Супы из летучих мышей, деликатесы из мяса крыс и прочей нечисти — это далеко не полный список тамошних деликатесов.

Не по этой ли причине те края являются рассадником всяких новомодных, ранее не виданных, инфекций и хворей? Вспомните хотя бы про атипичную пневмонию, птичий грипп и такой родной уже коронавирус…

Давайте будем честны с собой: многие, называя себя христианами, не знают о Божьих правилах здоровья или сознательно игнорируют их. У наших соотечественников постоянно то колет, то болит, то не дышится, то чешется. Все разговоры — о недугах.

Есть мнение, что представители других наций не склонны в беседе с людьми столько жаловаться на здоровье. Мы же в этом специалисты. А как решаются проблемы? Вы обратили внимание, сколько аптек появилось в последнее время? А лекарства — это что? Это группа веществ, направленных на устранение признаков заболевания. Признаков, а не самого заболевания! Аптека нам не поможет стать здоровыми, лекарства лишь на время сгладят симптомы. Нужны изменения образа жизни. Нужно учиться «заправлять свой бензобак» тем, чем надо, и тогда, когда надо.

Есть пища, к которой мы привыкли с детства, и нам даже в голову не приходит, что на таком «топливе» наш организм протянет не так долго, как хотелось бы. А если и протянет, то это будет не полноценная жизнь, а выживание и работа на лекарства. Даже на плохом топливе можно уехать достаточно далеко, но это не пройдёт бесследно для узлов и агрегатов автомобиля. Что уж говорить о человеке?

«Те, которые… едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, — все погибнут, говорит Господь» (Библия, книга пророка Исаии 66:17). Погибнут? Как-то грустно. Но инфаркты, инсульты, многочисленные случаи онкологии подтверждают, что Бог знал, о чём говорил.

Какое же идеальное «топливо» Бог предусмотрел для человека? Читаем из инструкции: «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам [сие] будет в пищу» (Библия, книга Бытие 1:29). Такое меню было дано человеку при творении (Эдемский сад — идеальные условия). Но даже после грехопадения Божье видение наилучшей пищи для человека не изменилось, хотя после потопа в связи с недостатком пищи и изменившимся климатом были даны некоторые послабления. Скажем, в той же 11 главе книги Левит перечислены животные, мясо которых разрешено к употреблению. Но это не означает, что это лучшее из возможного.

Когда Бог пытался особым образом благословить людей, Он обещал привести их «в землю добрую, … [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, [где] масличные деревья и мёд» (Библия, книга Второзаконие 8:7, 8). Вот то, что Сам Бог называет добрым.

Бензин может быть подходящей марки, но очень низкого качества. В свете этого примера то, о чём говорит Бог, является идеальным, абсолютно подходящим «топливом». Как свидетельствуют самые достоверные исследования, вегетарианская и веганская диеты являются не только полноценными, но и способны обращать вспять онкологию, диабет, гипертонию, аутоиммунные заболевания.

Нам дана свобода выбора, что «заливать в наш бензобак», как далеко ехать и как часто и какой ценой заниматься ремонтом. Почему бы не выбрать лучшее из возможного? Счастливого пути!

Алексей Третьяков, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.