Чем опасен Хэллоуин?

Тыква, ведьма, скелет, паутина — знаковые атрибуты, по которым можно отличить, празднует человек праздник Хэллоуина или нет. К сожалению, мало кто задумывается о значении этих символов. Давайте посмотрим на библейскую оценку этого праздника.

Толковый словарь Ефремовой определяет, что такое Хэллоуин: «Популярный ежегодный праздник в англоговорящих странах кануна дня всех святых (31 октября), символом которого является ведьма на метле и выдолбленная тыква с зажжённой свечой внутри». Два главных символа этого праздника — ведьма и тыква. Этот праздник посвящён мёртвым и основан на идее о том, что после смерти люди переходят в иную форму существования, приобщаются непосредственно к духовному миру, и поэтому с ними можно общаться и узнать много интересного.

Нам же надо понимать, что, согласно Священному Писанию, на земле существует два невидимых духовных царства: Божье и дьявольское (Деяния 26:18; Колоссянам 1:12, 13; Откровение 13:2). Каждое из них реально. Все языческие религии есть манифестация царства дьявола, языческие божества — это бесы (Второзаконие 32:17; Псалом 105:37, 38). У каждого царства есть своя атрибутика и символы. У дьявольского царства — это жертвенные столбы, «священные» рощи, амулеты и всё, что имеет связь с язычеством. Поэтому, если что-то из этого присутствует в доме, дьявол и бесы имеют право проявлять свою силу (Второзаконие 7:25, 26).

Неважно, кто этот предмет сделал — колдун или художник, язычник или представитель Божьего народа. Если сам символ совпадает по стилистике, оформлению и другим параметрам с тем, что есть в язычестве, — это даёт бесу право действовать в жизни этого дома, в жизни этого человека, этой семьи (Второзаконие 27:14, 15; Исаия 40:19, 20).

Чем виновата тыква, например? Ничем. Бог её сотворил полезной, вкусной, красивой. Почему же этот Божий дар может представлять опасность? Потому что если из тыквы сделана рожа, а в ней фонарь, она стилизована, украшена и оформлена в соответствии с традицией праздника, то она уже стала символом духов, которые могут приходить к человеку. Это присоединение к лагерю, который служит бесам. Поэтому к таким вопросам нужно подходить со всей внимательностью и осторожностью.

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12). Никакого контакта с мёртвыми не должно быть, кроме погребения. Через это человек приходит в контакт с дьявольщиной.

Библия говорит, что дьявол — «человекоубийца от начала» (Иоанна 8:44). У него есть право проявлять себя там, где народ выставляет тыквенные рожи, либо наряжается во что-то, что тематически связано со смертью, и таким образом люди, исповедующие имя Иисуса Христа, становятся добровольной мишенью для действия бесов. Получается, что многие люди, не зная того, участвуют в языческих обрядах. Некоторые говорят: «А я в это вкладываю другой смысл! Я просто хочу, чтобы мои дети повеселились»; «Я не верю, что фонарь Джека — это бессмертная душа. Я не верю в весь этот бред» и т. д.

Дорогой друг, может быть, ты и не веришь! И это хорошо, но если ты используешь в своём доме дьявольские знаки, то ты даёшь дьяволу право войти в твой дом. И потому не важно, что ты думаешь, какой смысл ты в это вкладываешь. Главный вопрос — что тот или иной предмет выражает? Используется ли у тебя в доме дьявольская символика или нет?

Коль скоро речь идёт о двух противоборствующих царствах, воспользуемся аналогией: что бы вы подумали о человеке, который во время войны водрузил на свой дом флаг вражеского государства «просто так», на самом деле не желая быть на стороне врага?

Итак, зная, что вскоре снова начнётся дьявольская свистопляска, приготовьтесь и объясните своим детям. Подумайте, что вы будете делать 31 октября, где вы будете находиться. Подумайте, как поступить на основании Библии. Делайте выводы сами, но помните призыв Священного Писания.

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.