Жан Анри Фабр: отец современно энтомологии, антиэволюционист

Выдающийся французский учёный Жан Анри Фабр (1823 – 1915) посвятил свою жизнь энтомологии — изучению насекомых. Его передовые исследования заложили основание для развития этой отрасли науки, за что его обычно называют отцом современной энтомологии. Несмотря на значимость его достижений, он называл Бога источником своего вдохновения. Жан Анри Фабр отказывался воспринимать эволюционную доктрину современности и воздавал Богу хвалу за создание такого прекрасного мира.

Увлечение длиною в жизнь

Жан Анри Фабр родился во Франции и провёл ранние годы в небольшой деревне, где и зародилась его любовь к природе, причём больше всего его привлекала красота бабочек. Он проявил удивительно пытливый ум, который развивали его учителя. Ещё в юном возрасте Фабр стал доктором наук, что дало ему возможность преподавать естественные науки. Позже, уже став профессором, он посвящал своё свободное время научным экспериментам и изучению растений и животных.

Несмотря на то, что другие энтомологи предпочитали основываться в своих заключениях на исследованиях мёртвых насекомых, Фабр наблюдал за насекомыми непосредственно в их естественной среде обитания. Его работы имели огромную ценность, однако его «самой важной заслугой является внедрение экспериментального метода в исследовании среды обитания животных, который практически полностью упускался из виду [другими учёными]» (Хэммонд Д. Б. «Истории научных открытий»).

Человек эпохи Возрождения

Несмотря на то, что самые важные достижения Фабра были сделаны в сфере энтомологии, его пытливый ум и любовь к науке позволяли ему работать в качестве физика, химика, зоолога и ботаника.

Фабр сыграл необычайно важную роль в популяризации науки. Его книги использовались в школах по всей Франции, и были настолько привлекательны, что по ним учились не только ученики, но и их родители. Его десятитомник «Souvenirs Entomoligiques» стал основополагающей энциклопедией для всей энтомологической науки. Научные выводы, изложенные в этих десяти томах, были написаны в простом и популярном стиле, как и большинство других его работ. В результате его книги хорошо продавались и оказали глубокое влияние на целое поколение его студентов.

В 55-летнем возрасте Фабр приобрёл участок земли, ставший главной сценой для его научных исследований и наблюдений до конца жизни.

Противостояние идеям дарвинизма

Посвятив всю свою жизнь изучению природы, Фабр пришёл к заключению, что изначально сотворённые Богом роды были установившимися и неизменными, подчёркивая: «Нам не удержаться от провозглашения своей потребности в превосходящем Разуме, Создателе и инициаторе порядка и гармонии… потребности в Боге-Творце».

Генри Моррис называл Фабра великим биологом-христианином, который всю свою жизнь был ярым оппонентом теории эволюции. Перси Бикнелл писал: «Теорию эволюции, для критики которой он нашёл многочисленные поводы в поздние годы своей жизни, он подсознательно отвергал, ещё будучи ребёнком». Во взрослом возрасте Фабр «отчаянно критиковал саму идею эволюции» и, в результате, «его всесторонняя критика, подтверждённая детальными фактами», постоянно держала эволюционистов в тонусе.

Отвечая одному эволюционисту, Фабр отметил, что эволюция требует «невероятного» отказа от логики и разума, добавив, что эволюционисты верят в фантастические идеи, например: «Летучая мышь — это крыса, у которой выросли крылья; кукушка — это ястреб-перепелятник, отошедший от своих дел; слизняк — это улитка, потерявшая свою раковину; козодой — это старая добрая жаба, у которой выросло оперение, чтобы она могла зайти в овчарню и доить овец».

Фабр отмечал, что в каждом из периодов истории были свои «научные сумасшествия; на сегодняшний день это эволюция». Раньше это было «спонтанное зарождение жизни», но «Пастер навсегда похоронил сумасшедшую идею о том, что жизнь возникла из-за химического конфликта в разлагающейся массе». На основании этих исторических уроков Фабр хотел продемонстрировать, что эволюция не основана на «достаточных многочисленных и прочных основаниях», чтобы можно было прийти к заключению об её истинности.

Фабр также писал, что благодаря своим исследованиям естественного мира он относился к атеизму, как к болезни современности: «Вы можете содрать с меня кожу с большей лёгкостью, чем отобрать у меня мою веру в Бога».

Учебники по сотворению

Все работы Фабра были не только оригинальны, но и соответствовали высочайшим стандартам. Его биограф д-р Г. В. Легрос справедливо писал: «Он мало чем обязан другим учёным и авторам, ведь его стиль, а также секрет его мастерства уникальны».

В работах Фабра, которые называют научными трудами, написанными в стиле литературной классики, не только детально описываются удивительные насекомые, а также выражается абсолютное восхищение строением, величием и гениальностью всего в природе. Все его многочисленные книги, посвященные насекомым, фактически, являются учебниками по сотворению, написанными с целью воздать славу Создателю и задокументировать вывод о том, что эволюция не может объяснить и не объясняет естественный мир.

Джерри Бергман

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.