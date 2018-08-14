Чем полезно солнце

Сейчас уже никто из врачей не будет категорично утверждать, что загар только вреден или только полезен для здоровья. Врачи единодушны в одном: умеренное пребывание на солнце очень полезно.

Солнечный свет убивает грибки и бактерии, паразитирующие на нашей коже. Под действием солнечных лучей кожа вырабатывает вещества, которые сужают кровеносные сосуды и повышают, таким образом, кровяное давление, а также подавляют простудные, инфекционные и аллергические заболевания, улучшают питание и кровоснабжение кожи. Солнце способствует нормализации обмена веществ, благотворно действует на аппетит и сон.

Ультрафиолетовые солнечные лучи способствуют производству в нашем теле витамина D. Все мамы знают о роли витамина D в формировании детского скелета: это чудодейственное органическое вещество надёжно защищает малышей от рахита. Витамин D или 10 – 15 минут пребывания на солнце — хорошая профилактика таких опасных болезней, как остеопороз, ревматоидный артрит и рассеянный склероз.

Но, оказывается, витамин D способен также защищать и от некоторых видов рака. Многие люди склонны избегать солнца из-за риска возникновения рака кожи. Однако, как показали результаты исследования, проведённого норвежскими учёными, благоприятное влияние солнца перевешивает этот риск.

Даже несмотря на то, что в южных широтах заболеваемость раком внутренних органов (кишечника, лёгких, простаты, молочной железы) выше, чем в северных, южане реже умирают от этих заболеваний. Согласно новым данным, чем больше витамина D синтезируется в коже под действием солнца, тем лучше прогноз онкологических заболеваний.

Витамин особенно важен для людей, живущих в северных странах, ведь долгие зимы и короткие световые дни не позволяют организму получить достаточное количество солнечных лучей.

Исследователи подсчитали, что у жителей Австралии вырабатывается в 3,4 раза больше витамина D, чем у жителей Великобритании, и в 4,8 раза больше, чем у жителей Скандинавии, проводящих равное количество времени на свежем воздухе.

Но следует быть осторожным, принимая солнечные ванны. Главное — не злоупотреблять! Лучше иметь красивый оттенок «здорового» загара, чем «обугленную» от ультрафиолета кожу с риском развития раковых заболеваний. Нужно быть особенно осторожными тем, у которых на теле много родинок и бородавок, потому что именно эти места уязвимы для развития раковых заболеваний.

Важно помнить: кожа злопамятна, даже детские ожоги могут аукнуться в зрелом возрасте. Организм привыкает к солнечной радиации постепенно. Биодоза — минимальное облучение, вызывающее лёгкое и безболезненное покраснение кожи, постепенно увеличивается изо дня в день, образуя тот самый ровный и красивый загар.

Загар возможен и при рассеянном излучении. Когда солнце поднимается над горизонтом не выше 54 градусов, в рассеянном солнечном излучении больше ультрафиолета, чем в прямых лучах. Причём облака задерживают только прямые лучи. Рассеянная радиация проходит сквозь них почти беспрепятственно. Поэтому, чтобы получать необходимую для здоровья дозу ультрафиолета, достаточно находиться на свежем воздухе в тени.

Защита и уход за кожей

В солнечные дни откажитесь от декоративной косметики: во-первых, макияж под воздействием солнца всё равно расплывётся, во-вторых, он не защитит вас от жгучих лучей, а самое главное — некоторые косметические средства могут «притягивать» к коже солнце.

После пребывания на солнце не пользуйтесь скрабами: кожа только начала наращивать «солнцезащитную шубу», так что не снимайте её верхний слой.

Для увлажнения кожи полезны маски из чёрной смородины, клубники, земляники, свежего огурца. Их применение улучшает тонус кожи, делает загар ровным и предотвращает появление пигментных пятен.

Средство для спасительной ванны после чрезмерного загара — стакан овсяных хлопьев, которые нужно насыпать в полотняный мешочек и прикрепить к крану так, чтобы вода текла через хлопья. Вода должна быть прохладной, а нежиться в ней нужно не меньше 15 минут.

После ванны «подпалины» можно смазать любым кисломолочным продуктом, но ни в коем случае не спиртосодержащими веществами.

Если вы сгорели, и ваша кожа начала облезать, особенно тщательно берегите молодую розовую кожицу. Она очень чувствительна даже к незначительным облучениям. Придётся отложить солнечные ванны до тех пор, пока цвет новой кожи не сравняется с окружающей её здоровой.

По материалам сайта 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.