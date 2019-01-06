Чему радоваться в Рождество?

Человечество привычно ведёт летоисчисление от Рождества Христова. Но истинный смысл этого события можно уяснить, заглянув в глубь времен, когда зло зародилось в сердце некогда прекрасного ангела Люцифера, который возмечтал занять место Бога. Любящий Господь не стал уничтожать падшего ангела сразу, чтобы вся Вселенная могла увидеть, что такое грех, и понять его разрушительную суть. Люцифер и поддержавшие его восстание ангелы были изгнаны с Небес и нашли прибежище на юной планете Земля…

Первая книга Библии, Бытие, рассказывает нам о том, что Бог решил сотворить на земле особенных существ. Не таких могущественных, как ангелы, но созданных по Божьему образу. Господь сотворил Адама и Еву с тем же правом на свободу выбора, которую Он даровал ангелам. Он также сотворил прекрасный сад, называвшийся Эдемом. Бог не позволил сатане иметь свободный доступ к мужчине и женщине, которых Он сотворил, ограничив его местонахождение только деревом, растущим в центре сада. И Бог предостерёг Адама и Еву держаться от этого дерева подальше, повелев им никогда не есть его плодов.

Но какое-то время спустя наступил трагический день, который навеки изменил судьбу земли и человечества.

У Евы не было намерения удаляться от Адама, но в какой-то момент, с радостью увлёкшись своим делом, она вдруг очутилась одна перед деревом, о котором их предостерегал Бог. Теперь, когда Ева с любопытством смотрела на дерево, она обратила внимание, какими красивыми были его плоды.

– Правда ли, будто Бог сказал вам, чтобы вы не ели плодов ни с какого дерева в саду?

Оглядываясь, Ева стала искать того, кто заговорил с ней. Но она увидела только змея, сидящего на ветках дерева.

– Как же ты прекрасна, – продолжал голос.

– Спасибо! – ответила она. – Однако ты ошибаешься насчёт плодов. Мы можем есть от любого дерева в саду, кроме этого. Бог говорит, что если мы отведаем плод от этого дерева или даже только прикоснёмся к нему, то умрём.

– Это глупости! – засмеялся змей. – Я знаю Бога давно и скажу тебе, что Он только пытался напугать вас. Видишь ли, Он знает, что плоды этого дерева имеют невероятную силу. Всякий, кто ест их, поднимается на более высокую ступень сознания. Возьми пример с меня. Я только змей, но, съев этот плод, я могу разговаривать, как ты. И видишь, я очень даже живой! Бог не хочет, чтобы ты и твой муж знали то, что знает Он. Зачем Ему делиться знанием и силой с кем-то ещё?

– Вот, – сказал змей, разломив плод, – возьми его и пробуй. Ты ничего не потеряешь и всё приобретёшь!

Ева взяла сочный плод и ела, а затем ещё один. Она почувствовала наслаждение от необычного, нового и приятного вкуса. Ей показалось, что эти ощущения указывали на начало её перехода на более высокий уровень сознания.

Найдя Адама, Ева рассказала ему о своём разговоре со змеем и поделилась с ним прекрасным плодом.

Позднее, в тот же день, когда Люцифер и его воинство с ликованием праздновали свою великую победу, Адам и Ева услышали голос Божий, звавший их в саду. Обычно, когда Господь звал их, они радостно бежали Ему навстречу. Но в тот вечер «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Бытие 3:8).

– Где ты? Позвал Бог.

– Я услышал Твой голос, – наконец ответил Адам, – и испугался (см. Бытие 3:9, 10).

Сегодня мы видим вокруг себя результат этой зловещей лжи. Альтернатива сатаны совсем не похожа на то, что рекламировал змей в Эдеме. Мы живём на мятежной планете – планете, полной смерти и разложения. С тех давних пор люди скрываются и бегут от Бога. Грех вызывает отчуждение между человеком и Создателем, а также между людьми.

Именно дьявол восстал против Бога и положил начало греху. В Писании дьявол – это не выдуманный персонаж, носящийся с места на место с вилами в руках. Он является реальным существом, которое вызывает реальные трагедии.

Бог не оставил человеческую расу на произвол судьбы. С самого начала у Него был план спасения человечества от греха. Бог показал нам выход. Он сказал змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15).

Нам нет нужды оставаться жертвами змея, сатаны. Бог положил вражду между людьми и лукавым. Мы можем освободиться из-под его контроля. Как это произойдёт? Через Рождённого женою, Обетованного.

Иисус Христос пришёл в этот мир Вифлеемским Младенцем. Он жил совершенной жизнью, которой мы должны были жить, умер смертью, которой мы должны были умереть, и открыл всей Вселенной дивную Божью любовь. Он встретил обвинения сатаны лицом к лицу и кротко ответил на них.

Если вы когда-нибудь задавали вопрос: «Почему Бог не сделает что-нибудь с болезнью, грехом, душевными муками?», то ответ будет таков: «Он уже сделал всё, что можно в даре Своего Сына». Иисус может наделить нас способностью жить победоносной жизнью даже в мире, где властвует грех.

Я приведу вам замечательный пример того, как это происходит. Речь пойдёт о победе Джона Мак-Кейна и его товарищей, попавших в плен во время войны во Вьетнаме. Он провёл в Ханое пять с половиной лет в качестве узника, переживая ужасные страдания. Но настал день, Мак-Кейн ясно помнит его, когда они смогли подняться над жестоким обращением и изоляцией.

Это произошло в канун Рождества в 1971 году. За несколько дней до этого Мак-Кейну всего на несколько минут дали Библию. Он с огромной скоростью переписал столько текстов из истории Рождества, сколько смог, прежде чем пришёл конвоир и забрал Книгу.

В эту особую ночь узники решили провести Рождественское служение. Они помолились, после чего стали петь рождественские гимны, а между песнями Мак-Кейн читал отрывки из Евангелия от Луки.

Вначале люди вели себя нервозно и неестественно. Они все помнили, как год назад охранники ворвались на их тайное богослужение и сильно избили. Самых активных потащили в одиночные камеры и заключили там. Остальные были изолированы на 11 месяцев в камеры размером 1х1,5 м.

Но узникам в эту ночь всё же хотелось петь. Сначала они пели почти шёпотом, не отрывая беспокойных глаз от окон.

Прижавшись к друг другу под тусклым светом лампочки, они представляли собой очень печальное зрелище. Эти люди, когда-то бравые офицеры, теперь выглядели измождёнными и сломленными. Они дрожали от ночной сырости. Некоторых трясло от лихорадки. Кто-то опирался на самодельные костыли. Но они продолжали петь.

По мере того, как продолжалось служение, узники становились смелее. Некоторые мужчины были слишком больны, чтобы стоять. Но другие поддерживали друзей, укутывая в одеялами их дрожащие плечи. Всем хотелось ободрить друг друга.

Когда они запели «Тихая ночь», слёзы потекли по их небритым щекам. Джон Мак-Кейн позже писал: «Вдруг время сместилось на 2000 лет назад, и мы будто очутились в Вифлееме. Ни война, ни пытки, ни заточение… не затуманили надежды, рождённой давным-давно в тихую ночь».

Друзья, перед каждым из нас стоит важный выбор. Мы должны выбрать между двумя силами в этом мире. Одна сила будет пытаться обратить нас в злобных животных. Другая сила будет трудиться, чтобы облагородить наши сердца. В каждом сердце воздвигнут престол, и ведётся борьба за владычество.

Война, начатая на небе, продолжается. Линия фронта не всегда ясно очерчена, но она существует. Нам необходимо выбрать того, кто будет владычествовать в нашей жизни.

Уже сейчас, полагаясь на заслуги Христа, мы можем воспеть песнь победы. Жизнь становится радостью, когда мы уповаем на рождённого в ту тихую ночь в маленьком городке Вифлееме Царя царей.

По книге Марка Финли «Пророчества исполняются»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.