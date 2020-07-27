Как Бог относится к житейским радостям

Иисус и житейские радости. Для кого-то это нечто несовместимое. В памяти всплывают иконы, с которых строго и печально смотрит нарисованный Бог. А что говорит Библия об отношении Иисуса к радости и праздникам? Для этого перенесёмся на 2000 лет назад в галилейский городок Кану.

Содержание:

Брак в Кане Галилейской

Что за вино?

Герой скромно удалился

Невинная радость

Урок для нас

Брак в Кане Галилейской

Служение Иисуса началось не с великих дел и не в Иерусалиме. Его сила была явлена на семейном празднике в маленькой галилейской деревушке, чтобы сделать свадебный пир ещё радостней. Так Он выразил любовь к людям и желание служить для их счастья.

Итак, в Кане, селении недалеко от Назарета, готовились к свадьбе. Жених и невеста были родственниками Иосифа и Марии. Иисус, зная об этом, пришёл в Кану вместе со Своими учениками, и был приглашён на торжество.

По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось, что в разгар пира иссякли запасы вина. Хозяева очень растерялись и огорчились: если вина не хватало, то это указывало на недостаток гостеприимства. Мария, как родственница молодых, помогала в приготовлениях к свадьбе. И теперь она говорит Иисусу: «Вина нет у них», — полагая, что Он может помочь в их нужде. Но Иисус ответил: «Что Мне и тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой».

Сказав Марии, что час Его ещё не пришёл, Иисус ответил на её потаённую мысль, которую она лелеяла вместе со всем своим народом. Она надеялась, что Он откроет Себя как Мессия и взойдёт на престол Израильский. Хотя Мария неправильно понимала миссию Христа, она безоговорочно доверяла Ему, и на эту веру Иисус откликнулся. Именно для того, чтобы поощрить доверие Марии и укрепить веру Своих учеников, Иисус совершил первое чудо.

Марию нисколько не смутил ответ Иисуса, и она сказала прислуживающим за столом: «Что скажет Он вам, то сделайте». Таким образом она выполнила всё от неё зависящее, чтобы приготовить путь для служения Христа.

Что за вино?

У входа стояли шесть больших каменных водоносов. Иисус попросил слуг наполнить их водой, что и было исполнено. Затем Он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Вместо воды, которой были наполнены сосуды, из них потекло вино. Ни распорядитель пира, ни другие гости так и не узнали, что запасы вина иссякли. Отведав вино, которое принесли слуги, распорядитель нашёл, что оно превосходит все напитки, которые он когда-либо пил, и очень отличается от того вина, которое было подано в начале пира.

Слово «вино» в Библии может означать как виноградный сок, так и алкогольный напиток. Вино, которое Христос творил на празднике, и вино, которое Он дал Своим ученикам как символ Своей Крови на последней Вечере, было чистым виноградным соком без признаков брожения.

Именно Христос в Ветхом Завете предостерёг Израиль: «Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий увлекающийся ими неразумен» (книга Притчей 20:1). Сам Иисус никогда не предлагал людям такого напитка. Это сатана искушает нас потворствовать своим прихотям, которые затуманивают рассудок и притупляют духовное восприятие. Но Христос учит обуздывать нашу низменную природу. На свадебном пиру Иисус не противоречил Своему учению. Неперебродившее вино, которое Он предложил гостям, было полезным напитком, вызывающим здоровый аппетит.

Герой скромно удалился

Когда гости почувствовали отменный вкус вина, то начали спрашивать, откуда оно взялось, и слуги были вынуждены рассказать о чуде. Потрясение собравшихся было так велико, что они даже не подумали о Том, Кто совершил чудо. И когда, наконец, они пришли в себя и начали искать Его, то обнаружили, что Иисус удалился, причём так незаметно, что этого не увидели даже ученики.

Теперь всё внимание присутствующих обратилось на учеников. Впервые им представилась возможность публично исповедовать свою веру в Иисуса. Они рассказали о том, что видели и слышали, и во многих сердцах зародилась надежда, что Бог послал Избавителя Своему народу. Люди горели желанием узнать о миссии нового Учителя, Который так скромно ведёт Себя.

Невинная радость

По природе Своей Иисус был общителен, принимал гостеприимство людей всех сословий, посещая дома богатых и бедных, и стремился возвысить их помыслы от приземлённых обыденных забот к духовному и вечному. Он никогда не поощрял разгульный образ жизни, в Его поведении не было и тени мирского легкомыслия, но Он искренне разделял житейские радости и Своим присутствием на пиру показал, что одобряет дружеское общение.

Бракосочетание было впечатляющим событием в жизни иудеев, и радость приглашённых была приятна Сыну Человеческому. Придя на пир, Иисус почтил супружество как Божественное установление.

Иисус и апостолы призывают нас радоваться, но для настоящей радости не нужны стимулирующие и возбуждающие вещества.

Только Бог — источник подлинной и светлой радости. Вот чему радуется апостол Павел: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (Библия, 3 послание Иоанна 1:4). Когда люди радуются тому же, чему радуется Бог, это и есть радость настоящая. Можно радоваться ромашкам на лугу и первой улыбке ребёнка, счастью ближнего, радуге после дождя, клину журавлей в небе, исполнению сбывшейся мечты… А можно в пьяном угаре хохотать над пошлым анекдотом. Согласитесь, разница есть.

Урок для нас

Всякий верующий призван следовать примеру Христа, Которому были близки нужды человечества. Нам не нужно избегать общественных связей, отгораживаться от других.

Как ученики Христа, мы не должны погружаться в удовольствия, следуя безрассудству этого мира. Мы никогда не должны одобрять грех ни словом, ни делом, ни своим молчанием, ни своим присутствием. Но те, кто пытается сохранить свою веру, спрятав её за каменной стеной, теряют драгоценные возможности творить добро. Христианство должно соприкасаться с этим миром. Каждый, кто получил Божественный свет, будет освещать дорогу тем, кто ещё не знает Света жизни. Тогда люди увидят, что наша вера не делает нас чёрствыми или требовательными. Тот, кто считает, что нашёл Христа, обязан служить благу людей, как служил Иисус. Где царствует Божий Дух, там пребывают мир и радость!

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.