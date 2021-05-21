Черпая силу в Боге

Моя бабушка Анастасия пережила три голодных периода: 1921 – 1922 гг, 1932 – 1933 гг, 1946 – 1947 гг. В послевоенный период у неё уже было шестеро детей, и моя мама рассказывает один из эпизодов их жизни.

Во время войны, когда оккупационные войска отступали, немцы, проходя через деревни, забирали и уводили всю живность: коров, свиней, кур, гусей, чтобы кормить свою армию. Зашли они и в дом моей бабушки: били кур, гусей и грузили в машину, которая стояла около клуба, в центре села. Потом вывели корову-кормилицу и ушли. Село замолкло, только было слышно, как плакали и причитали ограбленные люди.

Бабушка, как вспоминает моя мама, собрала всех детей, они преклонили колени и стали молиться и просить Бога о помощи. Как же они были обрадованы и благодарны Господу, когда через несколько дней к ним огородами вернулась их корова, одна из всех сёл в округе! Это чудо, известное только Богу. Как эта корова могла спастись и отбиться от всего угнанного стада?

Наличие этой коровы и помогло пережить послевоенный голод. В семьях, где было и меньше детей, не все выжили. Бабушка Анастасия, с Божьей помощью, сохранила свою семью. Как рассказывали её дети, бабушка была верующим человеком, она всегда говорила, что не прожила бы без Бога ни одного дня. Её любимой молитвой был Псалом 67: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его».

Бабушка была верным человеком и дала обет Господу поститься два раза в неделю: один день — за возвращение сына с принудительных работ в Германии, куда его увезли юношей в начале войны, а другой день — за окончание войны. Верность бабушки была так велика, что позже, попав в больницу, в дни поста она отказывалась принимать даже лекарства, приравнивая их к еде. Тогда вызвали её старшего сына, который вернулся из Германии, чтобы он убедил маму принимать лекарства.

Бабушка была щедрым человеком даже тогда, когда сама нуждалась. Нам рассказывала её соседка, которая тогда была девочкой, как бабушка в голодное время делилась с ней яблоками и картошкой.

Жила бабушка не очень долго. Господь открыл ей, что жизнь подходит к концу. Тогда бабушка попросила старшую дочь испечь три хлеба, переоделась во всё чистое, причастилась и в мире отошла к Господу. Все её дети прожили хорошую жизнь, выучились, имели хорошие профессии.

Бабушкина вера, её молитвы имеют продолжение и в наши дни, и я так благодарна Богу за неё!

В Библии моей мамы на странице, где напечатан Псалом 67, моя мамочка написала: «Молитва моей мамы, а вашей бабушки Анастасии, героя веры, прошедшего голод, холод, войну, черпая силу в Боге!»

Алла Дудич

Источник: группа в Viber «Опыты жизни с Богом»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.