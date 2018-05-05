Четверть века шагал я в строю,

Постоянно готовился к бою,

Чтоб родимый мой край,

Чтоб Отчизну свою,

Заслонить, коль придётся, собою.

Чтоб трудился народ,

Чтобы духом он креп,

Чтобы лица улыбкой светились,

Чтоб от атома мир не сгорел, не ослеп,

Чтобы дети счастливыми были.

Про свою седину с шуткой всем говорю:

Это след боевого раненья…

Лишь на Родины флаг

И на совесть свою

Четверть века держал я равненье!

А теперь я служу как воин Христа,

Без наград, без погон, силой свыше.

Только Слово Христа поражает врага,

И даёт теперь помощь Всевышний.

Раньше я, командир, гордо шею держал,

Уповая на силу мужскую,

А теперь на коленях, в молитве прошу

Веру стойкую, силу святую.

В этой жизни, друзья, быть солдатом Христа —

Нет прекраснее службы на свете.

И познавши Христа, уничтожьте врага

Словом Божьим, молитвой и верой.

Олег Харламов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.