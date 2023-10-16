Теперь дышу свободно

Избавление от зависимости начинается с шага, даже если это «нулевой шаг», как называет его Роман.

Я был зависим от алкоголя и никотина. В 2021 году, принимая крещение, я молился, чтобы Бог избавил меня от никотиновой зависимости. Я понимал, что зависим от сигарет, а вот алкогольную зависимость у себя отрицал. После крещения я обнаружил, что желание курить не отпало. Но Бог без чуда меня не оставил: Он избавил меня от алкогольной зависимости. С тех пор у меня нет желания пить алкоголь. Оно у меня просто исчезло. Господь очистил меня от него. Интересно получилось: просил у Бога одно, а получил другое. Но Ему виднее. Он лучше знает, что мне нужно.

Сигарета, в отличие от алкоголя, меня преследовала. Я крестился, ходил в церковь, но продолжал курить. Вёл двойную жизнь: среди верующих делал вид, что не курю, а вне церкви курил.

В феврале 2022 года начался очередной поток программы по избавлению от никотиновой зависимости «Дышите свободно». Я присоединился к занятиям и понял, что до сих пор мне не хватало живого примера. Мне казалось, что в церкви все такие хорошие, правильные, святые. А я хожу в церковь, но сам такой грешный, ещё и курю… Что же делать?

Записавшись на программу «Дышите свободно», я не знал, что она затрагивает не только физиологию, но и духовные аспекты. Ребята, проводившие программу, эти светлые лучики, показали то, чего мне так недоставало — личный пример. Они рассказали, что когда-то тоже были зависимыми людьми с тяжёлыми судьбами. А теперь они в прекрасном расположении духа ведут такую замечательную программу и помогают людям избавиться от зависимости. Когда я увидел их сияющие лица, их добрый настрой, я осознал, что они отличаются не только от меня, но и от моих верующих знакомых. Я знал их судьбы. У них тоже были проблемы. Но всё изменилось. Значит, и у меня есть надежда.

Духовный аспект программы был очень ненавязчивым. Это была буквально капелька среди моря другой информации. Но когда после очередного занятия я задал себе вопрос, что мне больше всего запомнилось, что впечатлило, то на память пришла не теория о воздействии никотина, а именно то духовное зёрнышко, которое было посеяно на встрече. Конечно, и информация о том, как бросать курить, как работает привычка, как нас обманывают рекламой, была очень интересной и важной, но лично мне в сердце больше западало именно духовное. Оно выходило на первое место, а за ним уже выстраивалась теория.

Я принял твёрдое решение освободиться от зависимости. Раньше я периодически просил Бога помочь мне, но как-то вяло и нерегулярно. Теперь же эти капельки духовного, почерпнутые с разных занятий, объединились в озеро, а озеро превратилось в океан…

Слава Богу, что люди, которые помогали мне бросить курить, — это Божьи люди, которые личным примером показывают, как жить, творя добро. Маленькие капельки, о которых я говорил, дали мне большой толчок в понимании Бога, Его характера и действий. Я поверил, что Он любит, освобождает, даёт смелость, покой. Я стал понимать Христа. Бог знал, от чего меня избавить и когда. У Него всему — своё время. Видимо, для меня наступило подходящее время, и Господь послал мне самых лучших людей, которые помогли мне избавиться от зависимости.

Что бы я пожелал тем, кто хочет бросить курить, но не может решиться? Вспоминается история, как израильский народ переходил через Иордан. Бог сказал тогда: «Как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною» (Библия, книга Иисуса Навина 3:13). Чтобы произошло чудо, нужно было сделать первый шаг и войти в воду.

Мы часто проживаем жизнь безучастно. Но очень важно сделать первый шаг. Я бы даже назвал это нулевым шагом. Пока я не начал что-то предпринимать, я не мог бросить курить. А когда начал действовать, Господь послал и людей, и силы, и понимание. Нужно сделать этот нулевой шаг. Хотя бы в мыслях. Принять решение, назначить день, забить в поисковике: «Как бросить курить?» Начать думать в направлении цели.

Роман Васильев

P.S. В настоящее время Роман заканчивает прохождение программы по

обучению помощников проекта «Дышите свободно» и в самом ближайшем будущем будет помогать новым участникам программы освобождаться от зависимости.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.